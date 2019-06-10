Принят Государственной Думой 28 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в часть 4 статьи 3 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 157-ФЗ "О внесении изменений в статьи 33333 и 33335 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3948; 2016, N 49, ст. 6844) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"4. Положение подпункта 31 пункта 3 статьи 33335 части второй Налогового кодекса Российской Федерации не применяется с 1 января 2023 года.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положения части 4 статьи 3 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 157-ФЗ "О внесении изменений в статьи 33333 и 33335 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин