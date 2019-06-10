Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 121-ФЗ "О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением в Российской Федерации Международного конкурса имени П.И.Чайковского, и внесении изменения в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отдельные вопросы, связанные с проведением в Российской Федерации Международного конкурса имени П.И.Чайковского.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) конкурс - Международный конкурс имени П.И.Чайковского, проводимый в Российской Федерации с периодичностью один раз в четыре года;

2) дирекция конкурса - организация, определяемая уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для проведения конкурса;

3) член жюри конкурса - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства, выбранные организационным комитетом по подготовке и проведению конкурса, образованным Правительством Российской Федерации, и заключившие с дирекцией конкурса гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) в качестве члена жюри конкурса;

4) трудовая деятельность - работа иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации на основании гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Статья 3. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации в связи с проведением конкурса

В связи с проведением конкурса дирекции конкурса не требуется получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников в качестве членов жюри конкурса, члены жюри конкурса имеют право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации без получения разрешения на работу или патента.

Статья 4. О внесении изменения в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Пункт 411 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; 2010, N 21, ст. 2524; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; 2012, N 53, ст. 7645; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4081; N 52, ст. 6955; 2014, N 19, ст. 2311, 2332; N 48, ст. 6638; N 49, ст. 6918; 2015, N 1, ст. 72; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6709; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 82; N 53, ст. 8454; 2019, N 18, ст. 2224) изложить в следующей редакции:

"411. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранными гражданами, являющимися членами жюри Международного конкурса имени П.И.Чайковского, определяются Федеральным законом "О регулировании отдельных вопросов, связанных с проведением в Российской Федерации Международного конкурса имени П.И.Чайковского, и внесении изменения в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".".

Статья 5. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин