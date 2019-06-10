Лавров: РФ и Сирия будут жестко реагировать на провокации террористов

Москва и Дамаск жестко ответят на провокации террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с малийским коллегой Тьебиле Драме.

"Террористы постоянно устраивают там провокационные действия, обстреливая, в том числе ракетными системами залпового огня и беспилотниками, позиции сирийской армии и просто населенные пункты, а также российскую военно-воздушную базу Хмеймим. Оставлять подобные выходки без жесткого сокрушительного ответа ни мы, ни сирийская армия, естественно, не будем", - отметил министр. По его словам, "контрабанда оружия, нефти, артефактов, наркотиков в Сирии и в регионе процветает в результате безрассудной агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран"

В то же время Лавров напомнил о необходимости отмежевать вооруженную оппозицию от террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), основную роль в этом процессе, согласно договоренности между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, должна сыграть Анкара.

Что касается расследования событий в сирийской Восточной Думе в апреле прошлого года, где якобы были применены отравляющие вещества, то, по словам Лаврова, Запад пытается замести следы фальсификации. "Поняв, что вся эта история была постановочной, они решили не дожидаться приезда экспертов и разбомбить объекты на сирийской территории", - отметил министр, добавив, что теперь западные страны пытаются уйти от дискуссии о тех событиях с участием российских экспертов.

Лавров также отметил, что Россия готова продолжать "вносить вклад в обеспечение мира и стабильности и устойчивого развития в Африке". "В решении этих задач, продвижении всего комплекса российско-африканского сотрудничества будет способствовать предстоящий в октябре в Сочи саммит Россия-Африка", - заявил глава МИД РФ.

По его словам, Россия и Мали договорились укреплять внешнеполитическую координацию, в том числе в ООН, для эффективного урегулирования региональных кризисов в Африке, активнее задействовать совместную рабочую группу по борьбе с терроризмом и организованной преступностью в контексте взаимодействия в отражении трансграничных вызовов и угроз. "Для решения этих проблем, с которыми сталкивается континент, необходим комплексный подход, подразумевающий согласованные действия самих африканцев при многогранной поддержке мирового сообщества, в которой, конечно, африканцы весьма и весьма нуждаются", - подчеркнул министр.