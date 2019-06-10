Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 135-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 10, ст. 762; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 52, ст. 5596; 2006, N 45, ст. 4633, 4634; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3089; N 50, ст. 6246; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3601; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3735; 2010, N 1, ст. 1; N 31, ст. 4155, 4208; 2011, N 1, ст. 47, 54; N 30, ст. 4585; N 48, ст. 6732; 2012, N 24, ст. 3068; N 53, ст. 7639; 2013, N 19, ст. 2318; N 27, ст. 3442, 3465; N 30, ст. 4029, 4034, 4059; N 43, ст. 5443, 5452; N 49, ст. 6343; N 52, ст. 6980; 2014, N 6, ст. 557; N 11, ст. 1092; N 14, ст. 1553; N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4220, 4278; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6653; 2015, N 10, ст. 1416; N 18, ст. 2623; 2016, N 15, ст. 2066; N 26, ст. 3887; N 27, ст. 4286, 4287; 2018, N 11, ст. 1577; N 47, ст. 7128; 2019, N 12, ст. 1219; N 16, ст. 1820) следующие изменения:

1) в абзаце первом статьи 8.5 слово "информацию, -" заменить словами "информацию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.52 настоящего Кодекса, -";

2) дополнить статьей 8.52 следующего содержания:

"Статья 8.52. Сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования

1. Ненаправление в установленный законом срок утвержденного акта лесопатологического обследования в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Включение недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования либо размещение на официальном сайте органа государственной власти или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утвержденного акта лесопатологического обследования, содержащего недостоверные сведения о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, в отношении защитных лесов, особо защитных участков лесов, а также лесов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.";

3) часть 1 статьи 23.24 после слов "статьей 7.10 (в части самовольной уступки права пользования лесным участком или самовольной мены лесного участка в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством)," дополнить словами "статьей 8.52,".

Президент Российской Федерации В. Путин