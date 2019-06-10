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Рубрика: Экономика

Открыт сезон поиска работы

Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
Лето - не самое лучшее время для поиска работы. Так принято считать. Однако в некоторых случаях летние месяцы становятся настоящим шансом для соискателей. Всеобщая убежденность в том, что работу летом не найти, приносит пользу, поскольку существенно уменьшается число претендентов на вакансию.

"Многие соискатели откладывают поиск работы до осени. Это снижает конкуренцию на определенных позициях. Постоянный мониторинг вакансий в своей сфере и специальности даст возможность найти интересные предложения", - рассказали "РГ" в сервисе по поиску работы и сотрудников Работа.ру. В некоторых сферах практически всегда сохраняется сезонность. Например, летом традиционно много вакансий для официантов. Можно найти работу и без опыта. Часто предлагают сменный график.

Летом возрастает конкуренция среди соискателей в IT, финансах и госслужбе. Это напрямую связано с окончанием вузов и появлением новых кандидатов

Летом также повышается потребность в людях, которые готовы смотреть за животными, пока владельцы отдыхают где-то на море. Или просто люди согласны получать деньги за прогулку с питомцем. Кстати, о море - очевидно, что в теплые месяцы появляется много предложений для аниматоров, ведущих, фотографов, которые работают на курортах. Сфера доставки еды и других товаров, заказанных через интернет, растет с каждым годом, а значит, новые сотрудники требуются всегда независимо от времени года.

Фото: iStock
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Шанс найти интересное место и достойный заработок летом есть не только для студентов или специалистов начального уровня, но и для представителей серьезных профессий. "Например, возрастает конкуренция среди соискателей в IT, финансах и госслужбе. Это напрямую связано с окончанием вузов и появлением на рынке новых кандидатов", - поделились в сервисе поиска работы и сотрудников по всей России Worki. Для студентов лето может стать счастливым билетом в профессию. Практика может закончиться предложением о работе, если студент проявит себя с лучшей стороны.

Всегда надо помнить, что есть определенные схемы поиска работы, которые надо соблюдать, и успех будет обеспечен. Правильно составленное резюме с достижениями, адресные сопроводительные письма, четкое написание должности и качественное фото в деловом стиле помогут быстрее найти желаемое место.

Экономика Работа Рынок труда
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