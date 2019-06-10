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10 июня 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)

Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 126-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 5 Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и статью 3 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

Дата подписания 6 июня 2019 г.
Опубликован 10 июня 2019 г.

Принят Государственной Думой 28 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 7, ст. 247; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 32, ст. 3838; 2001, N 29, ст. 2953; 2005, N 30, ст. 3133; 2007, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3213; 2009, N 52, ст. 6414; 2011, N 50, ст. 7359; 2013, N 27, ст. 3477; 2017, N 27, ст. 3949; N 31, ст. 4766) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 11 слово "жилья" заменить словами "жилых помещений";

2) в статье 5:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 5. Льготы по предоставлению, строительству жилого помещения, оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бытовых услуг, а также особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности";

б) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Освобождение Героев, полных кавалеров ордена Славы и совместно проживающих с ними членов их семей от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения (платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, платы за коммунальные услуги (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), платы за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилых помещений независимо от вида жилищного фонда.";

в) в пункте 2 слова "в домах государственного и муниципального, в том числе ведомственного, жилищного фонда" заменить словами "государственного или муниципального жилищного фонда";

г) в пункте 5 слово "жилья" заменить словами "жилого помещения";

д) в пункте 6 слово "жилья" заменить словами "жилых помещений";

е) в пункте 7 слово "жилья" заменить словами "жилых помещений".

Статья 2

Внести в статью 3 Федерального закона от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 3, ст. 349; 2006, N 20, ст. 2157; 2007, N 27, ст. 3213; 2013, N 52, ст. 6962; 2018, N 49, ст. 7511) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Льготы по предоставлению, строительству жилого помещения, оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бытовых услуг, а также особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности";

2) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Освобождение Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и проживающих совместно с ними членов их семей от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения (платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда.";

3) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Освобождение Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и проживающих совместно с ними нетрудоспособных членов их семей от оплаты коммунальных услуг (платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, платы за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами), платы за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилых помещений независимо от вида жилищного фонда, а также компенсация им расходов на оплату пользования домашним телефоном в полном объеме в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

4) в части 5 слово "жилья" заменить словами "жилого помещения";

5) в части 6 слово "жилья" заменить словами "жилого помещения".

Президент Российской Федерации В. Путин