Ливни с грозами понизят температуру воздуха в Москве

В столичном регионе в понедельник возможны локальные ливни с грозами. Воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По прогнозу синоптиков, ближе к середине дня усилится ветер, начнется дождь. Выпадет до 8 мм осадков. Отметим, что норма для июня в Москве составляет 75 мм.

Осадки и облачность понизят температуру воздуха, поэтому максимум стоит ждать +27 градусов. Вечером: +12 градусов. Но среднесуточная температура воздуха все равно будет выше нормы на 3-4 градуса.

Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, во вторник в городе осадков не ожидается, днем до +28 градусов. Чуть прохладнее, но так же без осадков, в среду.

Кстати, наиболее жарким день 10 июня был в 1998 году. Тогда воздух прогрелся до +30 градусов. А в 1899 году на термометрах было 0,6 тепла.

