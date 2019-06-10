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10.06.2019 07:28
Рубрика: Общество

Ливни с грозами понизят температуру воздуха в Москве

Текст: Ирина Огилько

В столичном регионе в понедельник возможны локальные ливни с грозами. Воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
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По прогнозу синоптиков, ближе к середине дня усилится ветер, начнется дождь. Выпадет до 8 мм осадков. Отметим, что норма для июня в Москве составляет 75 мм.

Осадки и облачность понизят температуру воздуха, поэтому максимум стоит ждать +27 градусов. Вечером: +12 градусов. Но среднесуточная температура воздуха все равно будет выше нормы на 3-4 градуса.

Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, во вторник в городе осадков не ожидается, днем до +28 градусов. Чуть прохладнее, но так же без осадков, в среду.

Кстати, наиболее жарким день 10 июня был в 1998 году. Тогда воздух прогрелся до +30 градусов. А в 1899 году на термометрах было 0,6 тепла.
 

Общество
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