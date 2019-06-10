Лукашенко: Безопасность Европейских игр не должна быть избыточной

Безопасность граждан страны и ее гостей в дни летних Европейских игр в Минске правоохранительные структуры Беларуси должны обеспечивать цивилизовано, строго соблюдая действующее в стране законодательство. На это обратил особое внимание президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июня во время рабочей встречи с министром внутренних дел страны Игорем Шуневичем, передает пресс-служба главы государства.

Лукашенко поинтересовался, как складывается оперативная обстановка в стране, особо затронув подготовку МВД ко вторым летним Европейским играм в Минске, которые пройдут с 21 по 30 июня.

Глава государства признался, что его настораживает, когда чиновники начинают "создавать не то концлагеря, не то какие-то гетто в Беларуси".

"Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки - читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем? Поэтому за пределы пешеходного тротуара никто не может вылезать с этими заборами, и они должны быть цивилизованными. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке", - сказал Лукашенко.

"А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть", - подчеркнул он.

Президент отметил, что безопасности граждан должно постоянно уделяться большое внимание, однако обеспечивать ее надо, не превращая Минск на это время "в систему каких-то заборов". "Делайте так, как просит об этом мэр города", - заключил он.

В свою очередь Шуневич доложил Лукашенко, что "сегодня не только по цифрам, но и по оценкам экспертов Беларусь является одним из самых стабильных государств в Европе и самым безопасным". Глава МВД выразил уверенность в том, что стабильность и безопасность будут обеспечены и во время предстоящих Игр.