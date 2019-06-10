Лукашенко: Минский ХК "Динамо" должен делать ставку на белорусов

Крылатая фраза на все времена "такой хоккей нам не нужен", брошенная в сердцах прославленным советским комментатором Николаем Озеровым, могла бы стать эпиграфом к разговору президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителем МВД страны Игорем Шуневичем, когда речь зашла о состоянии минского хоккейного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент спросил у министра, который председательствует в наблюдательном совете "Динамо", как обстоят дела в клубе, подчеркнув, что его руководство прежде всего должно делать ставку на белорусских игроков.

Лукашенко отметил, что в Беларуси не собираются финансировать легионеров. "Надо брать своих ребят. Естественно три-четыре легионера, вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кого-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть", - потребовал он.

В конце февраля - начале марта "Динамо" сыграло суперсерию против сборной клубов белорусской экстралиги. Лукашенко напомнил, что решение организовать этот турнир было принято неслучайно. "Вы сами видели, что наши ни в чем не уступали тем динамовцам, которые играли в прошлом сезоне. Да, можно говорить, что там хромые, больные были. И у тех, и у тех сезон закончился, хромых хватало. Но сама суть игры показала, что, если ребята хотят играть, они играют", - пояснил свою позицию глава государства.

Лукашенко в очередной раз высказал упрек в адрес клубного руководства. "Хотят играть и деньги зарабатывать, что тут греха таить, пусть идут и играют. Не могут - значит нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф - нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердца болельщиков, они же приходят и переживают", - заявил он.

Президент резюмировал, что все усилия должны быть направлены на развитие белорусского спорта и, в частности, хоккея.