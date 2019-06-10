"Макдоналдс" и Сбербанк: альянс на благо потребителей

Таким образом официально закреплены намерения и договоренности компаний - лидеров рынка в своих сегментах - развивать партнерство в области эквайринга (за этим заморским словом на самом деле кроется безналичный расчет за товары и услуги), а также в других инновационных сферах, включая использование технических систем для анализа данных, разработку систем аналитики потребительского поведения, ускорение расчетов при использовании платежных карт, развитие зарплатного проекта для сотрудников, участие "Макдоналдс" в программе "Спасибо от Сбербанка", взаимодействие в реализации социально значимых проектов. Соглашение также предполагает открытие пилотного отделения банка, совмещенного с одной из точек сети предприятия быстрого обслуживания.

Фото: Антон Сухонос, Роскогресс

По словам Александра Ведяхина, подписанное соглашение закрепило уже существующие дружественные отношения между компаниями: "Сотрудничество между Сбербанком и "Макдоналдс" объединит глобальные возможности и международные стандарты качества с самыми современными технологиями, такими как искусственный интеллект и система анализа больших данных. Все это позволит обеспечить инновационные и максимально удобные сервисы для клиентов. Ведь цифровизация любых процессов в экономике сегодня является абсолютным приоритетом".

В свою очередь, глава "Макдоналдс" в России подчеркнул, что потенциалы инновационного сотрудничества объединяют безоговорочных лидеров рынка в своих сегментах. "Наши компании ежедневно предоставляют услуги миллионам россиян, и вместе мы сможем обеспечить нашим гостям дополнительные преимущества путем использования передовых технологий и внедрения инноваций и сервисов, которые задают стандарты для наших отраслей", - сказал Марк Карена.

Фото: Пресс-служба "Макдоналдс"

Справка

ПАО "Сбербанк" - крупнейший банк в России, на его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Услугами Сбербанка пользуется более 145 миллионов клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания.

Сеть предприятий быстрого обслуживания "Макдоналдс" в России за 29 лет работы приняла свыше 5 миллиардов гостей. Сегодня в нашей стране открыто более 680 предприятий "Макдоналдс". Каждый день в России в "Макдоналдс" обслуживают более 1,5 миллионов посетителей. Компания является одним из крупнейших работодателей в индустрии общественного питания, обеспечивая рабочими местами более 50 000 сотрудников в 59 субъектах РФ. На предприятиях поставщиков "Макдоналдс" работает более 100 000 человек.