Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке

Экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова получила wild card от организаторов теннисного турнира на Мальорке (Испания). Соревнования состоятся 17-23 июня.

- Я рада объявить, что приняла специальное приглашение на турнир Mallorca Open. Хочу поблагодарить организаторов турнира за такую возможность и всех моих невероятных болельщиков за поддержку в последние месяцы, - приводит слова российской теннисистки официальный сайт турнира.

Напомним, что долгое время Шарапова восстанавливается после травмы плеча. В последний раз Мария выходила на корт на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в конце января. Она пропустила американскую серию турниров, а также весь грунтовый сезон.

Экс-первая ракетка мира сильно опустилась в рейтинге. В обновленной версии она стоит на 86-й строчке, потеряв 37 позиций. Однако этого хватило, чтобы попасть в основную сетку "Уимблдона" - третьего турнира "Большого шлема" в сезоне. Травяной "мэйджор" стартует 1 июля.