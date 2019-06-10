Новости

Сергей Собянин анонсировал дату запуска Некрасовской линии метро 16:47
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе 16:38
В Красноярске завели дело после избиения школьницы за долг в 100 рублей 16:26
Lada напомнила о начале продаж Granta Cross мини-фильмом 16:24
Фото: В Удмуртии сильный ветер снес крышу с многоэтажки 16:23
Новую поликлинику достраивают в Беговом районе на севере Москвы 16:17
Мальчик из Ингушетии побил мировой рекорд, отжавшись 4445 раз 16:14
В Крыму ФСБ задержала восемь членов ячейки "Хизб-ут-Тахрир" 16:07
Глава МВД Беларуси ушел в отставку 16:05
Под Саратовом восьмилетний мальчик найден мертвым в холодильнике 16:04
В Испании судят графиню за присвоение картины ван Дейка 16:03
В Антарктиде найдены останки крупнейшего морского монстра на Земле 16:03
В Петербурге установили рекорд по массовому исполнению народной песни 15:51
Путин по телефону поздравит Токаева 15:48
В Кремле готовы работать с новым правительством Молдавии 15:48
Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке 15:45
Володин назвал убедительной победу Токаева на выборах президента в Казахстане 15:41
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян 15:36
Собянин рассказал о новом стандарте городского отдыха школьников 15:28
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате 15:27
В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса 15:25
В Петербурге искалеченную сову спасли от фотосессий 15:25
В Воронеже воспитательницу оштрафовали за унижение детей 15:18
Газонокосилка Honda обставила гиперкар Bugatti Chiron 15:17
Неизвестный устроил погром в редакции "Сноба" 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 15:45
Рубрика: Спорт

Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке

Текст: Анна Козина
Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Экс-первая ракетка мира и пятикратная победительница турниров "Большого шлема" Мария Шарапова получила wild card от организаторов теннисного турнира на Мальорке (Испания). Соревнования состоятся 17-23 июня.

Шарапова попала в основную сетку Уимблдона

- Я рада объявить, что приняла специальное приглашение на турнир Mallorca Open. Хочу поблагодарить организаторов турнира за такую возможность и всех моих невероятных болельщиков за поддержку в последние месяцы, - приводит слова российской теннисистки официальный сайт турнира.

Напомним, что долгое время Шарапова восстанавливается после травмы плеча. В последний раз Мария выходила на корт на турнире St. Petersburg Ladies Trophy в конце января. Она пропустила американскую серию турниров, а также весь грунтовый сезон.

Экс-первая ракетка мира сильно опустилась в рейтинге. В обновленной версии она стоит на 86-й строчке, потеряв 37 позиций. Однако этого хватило, чтобы попасть в основную сетку "Уимблдона" - третьего турнира "Большого шлема" в сезоне. Травяной "мэйджор" стартует 1 июля.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Мария Шарапова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
В Кремле назвали резонансным дело Голунова
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Опубликована концепция нового КоАП