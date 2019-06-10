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10.06.2019 20:10
Рубрика: Власть

Медведев посетил ЦЕРН и осмотрел Большой адронный коллайдер

Текст: Владимир Кузьмин (Женева)
Фото: Александр Корольков
Уровню отечественной физики соответствует только полноценное членство России в работе Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Это стоит денег, но оно того стоит, пришел он к выводу осмотрев, как устроен Большой адронный коллайдер.

В понедельник глава российского правительства в рамках своего двухдневного посещения Женевы по случаю столетия Международной организации труда заехал в ЦЕРН, где ученые со всего мира общими усилиями проводят масштабные исследования в области физики частиц, в том числе на Большом адронном коллайдере. Из восьми тысяч ученых около одной представляют Россию.

Первое соглашение о сотрудничестве между нашей страной и центром было подписано еще в 1967 году и дальше становилось только более тесным, более важным и более продуктивным. При этом пока что Россия в ЦЕРНе - только привилегированный наблюдатель. Это не позволяет отечественным исследователям в полной мере использовать научные возможности, которые предоставляет центр. Как должно развиваться это сотрудничество, Дмитрий Медведев хотел услышать непосредственно от тех наших ученых, кто участвует в экспериментах ЦЕРНа.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Другого мнения у них нет - когда-то Россия должна стать полноправным участником центра. "Раз вы так считаете, тогда так и надо делать", - без тени сомнения отозвался премьер на эти пожелания.

- Уровню развития физики в нашей стране соответствует только статус полноценного члена, иначе это было бы несерьезно, - заявил глава кабинета министров.

Стремиться к этому необходимо, но в правительстве привыкли считать. Всякое участие стоит денег, заметил Медведев: "Если мы хотим участвовать во всем полноценно, значит за это придется платить".

Всем миром сейчас ведутся работы по модернизации инфраструктуры ЦЕРНа, в том числе коллайдера. Первая фаза уже заканчивается, рассказали премьер-министру, сейчас подходит второй период усовершенствования. Ранее правительство России выделяло субсидии, чтобы в этом могли участвовать и российские ученые. Теперь их интересует финансирование на второй стадии.

- Безусловно, будет и поддержка второй фазы модернизации Большого адронного коллайдера, - пообещал Дмитрий Медведев. - Все деньги на участие во второй фазе мы напрямую сейчас запланировали в бюджете.

Для главы российского правительства это не вопрос долгих дискуссий. Наша страна по праву гордится собственными достижениями и работой своих научных центров, подчеркнул он. С другой стороны, фундаментальные, прорывные открытия возможны только при соединении усилий. "Нам здесь незачем заниматься какими-то вещами автономно, - полагает премьер-министр. - Когда весь мир задает определенную траекторию движения, мы должны свою лепту вносить. Мне кажется, это гораздо важнее. Из этого будем исходить".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Тем более, что проблем у российских ученых с иностранными коллегами нет, чего не скажешь о тех же политиках. Это важно сохранить, подчеркнул Медведев - "потому что решений-то можно много принимать в конкретной политической ситуации, а пострадает наука, а это плохо".

- Проекты такого плана, как ЦЕРН, абсолютно точно доказывают, что есть такие высшие ценности, которые не должны приноситься в жертву всякого рода политическим дрязгам или просто даже различным политическим позициям, - констатировал он.

Власть Власть Работа власти Общество Наука Правительство Председатель Правительства Большой адронный коллайдер РГ-Фото
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