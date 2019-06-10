МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%

Замминистра экономического развития Азер Талыбов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказал о прогнозах ведомства на инфляцию, динамику инвестиций и курса рубля.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на нынешний год - 4,3%. В мае инфляция замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле. Реакция этого показателя на повышение НДС оказалась ниже ожиданий Минэкономразвития и экспертного сообщества, сказал Талыбов.

Что касается следующего года, то в целом прогноз по инфляции - 3,8%, уточнил он. А в начале года данный показатель может опуститься ниже планки в 3,5%.

Замминистра также сообщил, что ведомство ожидает ускорения роста инвестиций в основной капитал в РФ во втором полугодии 2019 года. Темпы роста составят порядка 4-5% поквартально. А по итогам 2019 года рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 3,1%.

Сообщил он и об ожидаемом курсе рубля. По словам Талыбова, факторы как в сторону его укрепления, так и в сторону ослабления во втором полугодии 2019 года практически сбалансированы. При этом среднегодовой прогноз на год - 65,1 рубля за доллар.