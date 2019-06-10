МИД приветствует формирование правительства в Молдавии

Министерство иностранных дел РФ призвало стороны внутриполитического кризиса в Молдавии к диалогу. Как отмечают на Смоленской площади, в Москве приветствуют формирование в республике правящей коалиции и правительства.

В опубликованном на сайте МИД заявлении подчеркивается, что Россия настроена "на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

В российском ведомстве также подчеркнули, что Москва рассчитывает "на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны". Кроме того, в МИД уверены, что решением внутриполитического кризиса в Молдавии может служить исключительно "диалог всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами".