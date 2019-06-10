На еще не проданных Android-смартфонах нашли вирусы

Компания Google в своем блоге рассказала о вредоносном программном обеспечении для Android, которое можно внедрить в смартфоны еще на заводской стадии.

По словам экспертов, уловка хакеров заключается в том, что у многих производителей мобильных устройств нет возможности наделить смартфон всеми необходимыми функциями, поэтому они обращаются к сторонним компаниям. Последние становятся мишенью для хакерской атаки.

Вирусы семейства Triada, о которых говорят в Google, способны демонстрировать пользователям навязчивую рекламу во время работы, а также заниматься рассылкой спама.

Представители Google не назвали модели смартфонов, которые могут быть заражены вирусом "из коробки". Однако еще в 2017 году компания "Доктор Веб" сообщила о вредоносном ПО, встроенном в прошивку ряда устройств, которые продаются на российском рынке. В число зараженных моделей вошли китайские Leagoo и Nomu.