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На еще не проданных Android-смартфонах нашли вирусы

10.06.2019,  
09:08
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Google в своем блоге рассказала о вредоносном программном обеспечении для Android, которое можно внедрить в смартфоны еще на заводской стадии.

По словам экспертов, уловка хакеров заключается в том, что у многих производителей мобильных устройств нет возможности наделить смартфон всеми необходимыми функциями, поэтому они обращаются к сторонним компаниям. Последние становятся мишенью для хакерской атаки.

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Вирусы семейства Triada, о которых говорят в Google, способны демонстрировать пользователям навязчивую рекламу во время работы, а также заниматься рассылкой спама.

Представители Google не назвали модели смартфонов, которые могут быть заражены вирусом "из коробки". Однако еще в 2017 году компания "Доктор Веб" сообщила о вредоносном ПО, встроенном в прошивку ряда устройств, которые продаются на российском рынке. В число зараженных моделей вошли китайские Leagoo и Nomu.

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