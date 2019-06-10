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10.06.2019 20:18
Рубрика: Власть

Хаос по расписанию

На "Примаковских чтениях" мировому порядку предрекли годы беспорядка
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
Беспорядок и даже хаос ждут мировые отношения в ближайшие несколько лет. Бурные перемены в обществах самых разных стран повергают их правительства в состояние повышенной нервозности, которая выплескивается на международную арену и делает все происходящее мало управляемым и слабо предсказуемым.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков (слева) и президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин на форуме "Примаковские чтения". Фото: РИА Новости Помощник президента РФ Юрий Ушаков (слева) и президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин на форуме "Примаковские чтения". Фото: РИА Новости
Помощник президента РФ Юрий Ушаков (слева) и президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин на форуме "Примаковские чтения". Фото: РИА Новости

Об этом говорили участники V "Примаковских чтений", которые проходят в Москве в преддверии 90-летия со дня рождения Евгения Примакова. Его наследие до сих пор востребовано в политике и дипломатии, отметил президент Владимир Путин в своем обращении к участникам форума.

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В этом году перед высоткой МИД, который Примаков возглавлял, перед тем как возглавить правительство, появится памятник ему, он будет открыт в день юбилея - 29 октября, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Он напомнил, что Примаков всегда исходил из того, что даже самые острые проблемы вполне можно решить в равноправном диалоге. "Россия не занимает позу обиженного, мы готовы сотрудничать буквально со всеми", - заявил он. Затронув тему санкций, Ушаков с сожалением отметил, что хотя в Петербурге на ПМЭФ их называли контрпродуктивными сами представители стран ЕС, они почему-то "стесняются" говорить то же самое в Брюсселе. "А ведь достаточно разумного голоса одной страны, и с санкциями по линии ЕС было бы покончено, поскольку не было бы консенсуса, необходимого для их продления", - сказал Ушаков.

Достаточно разумного голоса одной страны ЕС, и с европейскими санкциями было бы покончено

О том, что следует быть готовыми "к очень хаотичной ситуации в мире", на форуме говорили бывшие руководители Польши, Швеции и Словакии - Александер Квасьневский, Карл Бильдт и Микулаш Дзуринда. В качестве затравки для дискуссии академик, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин предложил тезис о кризисе либерального универсализма, основанного на "доглобальном и доцифровом" социальном контракте ("каждое следующее поколение будет жить лучше предыдущего). Эту модель постигла та же участь, что и идею мировой пролетарской революции, считает он.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин констатировал кризис мировой экономики

Самые влиятельные силы в мире вдруг оказались перед фактом, что от них зависит гораздо меньше, чем они привыкли считать, сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".

"Западный мир столкнулся с этим в большей степени, поскольку его отличает высокая степень уверенности в себе и безапелляционность", - сказал он, отметив преемственность между марксизмом и либерализмом, который тоже верит в предопределенность финала истории.

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