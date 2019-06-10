На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли. Как пишет strana.ua, в акции принимают участие около 200 человек. Они ходят туда-сюда с шахтерскими флагами по пешеходному переходу, пропуская только общественный транспорт и машины, в которых находятся дети.

"В данный момент горняки всех шахт ГП "Львовуголь" прекратили работу и проводят акцию протеста", - написал глава независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook. По его словам, шахтеры прибегли к таким радикальным действиям из-за того, что "власть не пытается хоть как-то урегулировать ситуацию в угольной отрасли".

После обвала на шахте "Лисова" две недели назад и гибели двух шахтеров к ним приезжал президент Владимир Зеленский, СНБО провел посвященное им заседание, однако денег горняки так и не увидели. Если нынешняя акция не поможет, протестующие готовы отправиться в Киев, чтобы пикетировать дома премьер-министра Владимира Гройсмана и министра энергетики Игоря Насалика.

По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).