Началась самая короткая рабочая неделя лета. Она состоит только из четырех рабочих дней, один из них - сокращенный. А дополнительный выходной будет в среду 12 июня - в честь Дня России.

В связи с этим во вторник 11 июня рабочий день должен быть сокращен на час как предпраздничный, напомнили в Роструде. Правда, касается это специалистов, которые трудятся пять дней в неделю по восемь часов.

В следующий раз выходной праздничный день будет 4 ноября - День народного единства, выпадающий на понедельник. Так что отдыхать будем три дня подряд.