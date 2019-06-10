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10.06.2019 00:01
Рубрика: Общество

Красный день календаря

Начинается самая короткая рабочая неделя этого лета
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)
Эта рабочая неделя будет самой короткой за лето в связи с празднованием Дня России в предстоящую среду.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Предпраздничный рабочий день 11 июня (вторник) будет сокращенным на один час, напомнили "Российской газете" в Роструде. Правда, сокращенным он будет у тех, кто трудится стандартную пятидневку - по восемь часов в день.

Фото: iStock
Названы самые популярные города для празднования Дня России

Впрочем, жара во многих местах страны позволяет работникам рассчитывать на сокращенный рабочий день и без праздников.

Таким образом, работать на этой неделе будем в понедельник, неполный вторник, потом в четверг и пятницу.

Следующий дополнительный выходной будет уже только глубокой осенью - 4 ноября в честь Дня народного единства. В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому люди смогут отдохнуть три дня подряд.

Напомним, отдых в праздничные дни в России оплачивается работодателями.

Общество Ежедневник Праздники Правительство Минтруд Роструд 12 июня - День России
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