Начинается самая короткая рабочая неделя этого лета

Эта рабочая неделя будет самой короткой за лето в связи с празднованием Дня России в предстоящую среду.

Предпраздничный рабочий день 11 июня (вторник) будет сокращенным на один час, напомнили "Российской газете" в Роструде. Правда, сокращенным он будет у тех, кто трудится стандартную пятидневку - по восемь часов в день.

Впрочем, жара во многих местах страны позволяет работникам рассчитывать на сокращенный рабочий день и без праздников.

Таким образом, работать на этой неделе будем в понедельник, неполный вторник, потом в четверг и пятницу.

Следующий дополнительный выходной будет уже только глубокой осенью - 4 ноября в честь Дня народного единства. В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому люди смогут отдохнуть три дня подряд.

Напомним, отдых в праздничные дни в России оплачивается работодателями.