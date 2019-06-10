Рафаэль Надаль остается "Королем грунта". Испанец снова завоевал главный трофей "Ролан Гаррос", одолев в финале австрийца Доминика Тима со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Рафаэль Надаль уже много раз держал этот трофей в руках, но все равно не смог сдержать слез после победы. Фото: Reuters

Он стал первым теннисистом в истории, который 12 раз выиграл один турнир "Большого шлема" в одиночном разряде. До победы на Открытом чемпионате Франции Рафа делил лидерство с легендарной австралийкой Маргарет Корт, которая 11 раз была лучшей на Australian Open. Теперь на счету Надаля 18 "Больших шлемов" и до рекорда швейцарца Роджера Федерера остается всего два титула на "мэйджорах".

До старта French Open Надаль выиграл всего один турнир в текущем сезоне, взяв верх над Новаком Джоковичем в Риме. Несмотря на это поражение серба, бывший тренер Энди Маррея англичанин Марк Петчи заявил, что на "Ролан Гаррос" выбить Рафу из турнира сможет только Новак. Но для начала первой ракетке мира нужно было дойти до очного противостояния с фаворитом парижских кортов. Дорогу ему преградил Доминик Тим.

Полуфинальный матч Джокович - Тим в общей сложности трижды прерывался из-за дождя или сильного ветра. Это очередной привет организаторам. "Ролан Гаррос" - последний из четырех турниров "Большого шлема" без крыши на центральном корте.

К следующему розыгрышу непогоды можно будет не бояться. Но в этом году встреча продолжалась два дня. На корте теннисисты провели 4 часа 19 минут. Джокович, которого считали единственным равным соперником для непобедимого Рафы, проиграл со счетом 2:6, 6:3, 5:7, 7:5, 5:7. Поединок получился сложным не только физически, но и психологически, ведь борьба шла буквально за каждый мяч.

В таком состоянии Тим вышел на матч с Надалем, который в своем полуфинале легко обыграл швейцарца Роджера Федерера (6:3, 6:4, 6:2). В прошлогоднем финале "Ролан Гаррос" против испанца Доминик сам отдал титул без боя (4:6, 3:6, 2:6). Но перед матчем-реваншем предпочитал вспоминать другую встречу - в Барселоне. Шесть недель назад Тим не пустил Рафу в финал и не дал ему возможности побороться за 12-й титул.

82 титула завоевал Рафаэль Надаль за свою карьеру

- Играть с Рафой на этом корте - одна из самых сложных задач, которая может быть, - признавался Тим накануне матча. - Я здорово сыграл против него в Барселоне. Конечно, я постараюсь действовать так же, хотя в Париже мне будет намного сложнее.

Что ж, Тим попытался. Даже взял один сет у Надаля, что уже считается большим достижением. На этом турнире это удалось только бельгийцу Давиду Гоффену. А за последние четыре года в Париже Рафаэль отдал всего два сета.

- Я выложился без остатка, но в то, что ты делаешь, трудно поверить, - обратился Тим к Надалю. - Спасибо моей команде и близким за поддержку. Вы думали, что я все же возьму титул. Но, может, на будущий год.

Надаль тоже попытался подбодрить Тима.

- Доминик - трудолюбивый парень, который не сказал своего последнего слова, - отметил Рафа. - Когда в 2005 году я впервые одержал победу в Париже, я тоже представить не мог, что в последствии завоюю столько титулов.

Между тем в женском турнире - новая чемпионка, 23-летняя австралийка Эшли Барти, которая в двух сетах обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:1, 6:3.

Барти впервые в карьере выиграла Открытый чемпионат Франции. Также Эшли стала первой представительницей Австралии за 46 лет, выигравшей French Open в женском одиночном разряде. В 1973 году свою пятую победу на кортах Парижа праздновала уже упомянутая выше Маргарет Корт - та самая рекордсменка по количеству "Больших шлемов" (их у нее 24), которую последние несколько лет безуспешно пытается догнать американка Серена Уильямс (23). Кроме того, в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Барти поднимется на второе место.