Назван список лекарств, которые обязательно нужно брать с собой в отпуск

Минимальный набор медицинских препаратов, которые нужно брать с собой в отпуск, состоит из средств от изжоги, успокоительных и таблеток от глистов.

Как сообщила агентству городских новостей "Москва" главный внештатный специалист - клинический фармаколог городского департамента здравоохранения Марина Журавлева, в медицинский набор туриста также нужно положить тонометр для измерения артериального давления, градусник, активированный уголь, жаропонижающие и сосудорасширяющие средства. Если у человека есть хронические заболевания, нужно взять лекарства, помогающие от обострений. Также хорошо было бы не забыть кровоостанавливающий жгут, бинты, вату, йод и перекись водорода.