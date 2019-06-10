Не убедили: Индия не хочет отказываться от С-400 ради F-35 и THAAD

На фоне усиливающегося давления, которое США оказывает на Индию с целью убедить последнюю отказаться от закупки российских зенитных ракетных систем С-400, Нью-Дели предложили приобрести американские комплексы ПРО THAAD и истребители F-35A.

Индия была одним из ведущих зарубежных заказчиков советской оборонной промышленности еще с 1960-х годов, когда советское оружие было необходимо армии для противодействия Пакистану, который в то время был сильно военизирован и пользовался поддержкой Запада.

Ранее индийские военные неоднократно отрицали наличие интереса к истребителям пятого поколения F-35 и системам THAAD, объясняя это как их ограниченной совместимостью с имеющейся техникой, так и тем, что они не отвечают имеющимся требованиям. Система THAAD по-прежнему крайне ограничена в своих возможностях по сравнению с С-400, несмотря на ее большую стоимость. Она уступает российской ЗРС по дальности, универсальности и мобильности. Кроме того, THAAD, в отличие от "Триумфа", не может сбивать самолеты и гиперзвуковые цели. Поэтому, несмотря на угрозы и давление, Индия сделала выбор в пользу С-400.

В 2018 году СМИ сообщили, что Нью-Дели проявляет интерес к самолетам F-35. Однако эти слухи вскоре опровергли. Главный маршал авиации Берендер Сингх Дханоа, выступая 26 апреля 2018 года в столице Индии, заявил: "Никаких разговоров о приобретении F-35 не ведется. Индийские ВВС не проявили интереса к этому проекту, ни с кем его не обсуждали. Неверно говорить о том, что F-35 нас интересует".

Считается, что военных смутили существенные ограничения, с которыми пришлось столкнуться странам-операторам F-35 по инициативе США. Сообщалось, что F-35 собирают развединформацию о странах, в которых несут службу, и отправляют ее в США. Также считается, что в случае появления серьезных политических разногласий США могут "приземлить" весь флот F-35 любой страны при помощи программного обеспечения самолетов. Все это делает "американца" непригодным для ВВС Индии.

В то же время Су-30МКИ, составляющие основу ВВС Индии, превосходят американские самолеты по дальности, скорости, маневренности и полезной нагрузке. Их единственным недостатком называют недостаточную скрытность.

В настоящее время, по данным Military Watch, Индия ведет переговоры с Россией о совместном производстве специализированного варианта истребителя пятого поколения Су-57. В качестве альтернативы также рассматривается вариант покупки Су-57 российской сборки. По своим возможностям Су-57 не уступают американским F-22 Raptor и значительно превосходят F-35.

Ожидается, что в будущем на Су-57 будут применяться отдельные технологии шестого поколения, в том числе гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект и т. д.