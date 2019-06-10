Nickelodeon снимет мультсериал о детстве Губки Боба

Губка Боб Квадратные Штаны, осиротевший после смерти своего создателя Стивена Хилленберга, получит новый анимационный сериал - спин-офф-приквел.

Как пишет Deadline, зрителя ждет как минимум один сезон на тринадцать эпизодов под рабочим названием Kamp Koral. И речь там пойдет о детстве Спанч Боба, часть которого он провел, будучи десятилетней губкой, в летнем лагере, расположенном в лесу бурых водорослей, "разжигая подводные костры, ловя диких медуз и плавая в озере". Работы уже начались.

К некоторому сожалению "хардкорных" поклонников, приквел будет выполнен не в двухмерной анимации, как оригинальная серия, а в трехмерной.

Как заметили новый президент канала Nickelodeon Брайан Роббинс и его вице-президент Рамси Найто, интерес фанатов к личности губки в квадратных штанах и его окружению по-прежнему неослабевающе высок (франшиза приносит каналу миллионы долларов), так что продолжение историй в этой "фантастической вселенной" - вопрос решенный.

Напомним: первая информация о том, что с сериалом о Бобе прощаться рано, возникла в начале этого года.

"Губка Боб квадратные штаны" появился в 1997-м. Дебют сериала в эфире - 1999 год. Всего вышло двенадцать сезонов. Плюс фильмы и тонны сопутствующей продукции - комиксы, видеоигры, богатый и самый разнообразный мерч.

Ранее сообщалось, что от водянки мозга умер работавший на "Губке" актер Тим Конуэй.