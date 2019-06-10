Обнаружить заболевание поможет новый вид диагностики

Молодой ученый Самарского национального исследовательского университета Иван Братченко получил грант президента на исследование по диагностике тяжелых заболеваний - от сердечно-сосудистых патологий до диабета и рака кожи.

Он предложил способ диагностирования болезней с помощью исследования химического состава кожи по спектрам. В перспективе этот метод может заменить анализ крови или биопсию.

Сначала ученые нескольких самарских вузов проводили опыты в области диагностики рака кожи - обследовали порядка 350 пациентов онкологического центра. Им делали спектроскопический анализ проблемных участков кожи, а медики помогали интерпретировать данные. Такой анализ позволяет одномоментно регистрировать параметры кожи пациента во многих спектральных диапазонах. Патологические изменения можно заметить на клеточном уровне, больные клетки по "оттенку" отличаются от здоровых.

Для обнаружения онкопатологий в клинической практике обычно используется УЗИ, рентгеновская и компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Эти методы имеют ограничения как по точности результатов, так и по безопасности. Метод гиперспектральной диагностики, разработанный учеными Самарского университета, абсолютно безопасен, не требует использования химических реагентов и позволяет быстро и с высокой точностью определить наличие или отсутствие патологии.

Патологические изменения можно обнаружить на клеточном уровне, поскольку больные клетки по своему "оттенку" отличаются от здоровых

- При меланоме биопсия противопоказана. Если у пациента с раком кожи взять образец ткани, могут образовываться метастазы, - пояснил Иван Братченко. - Врачам приходится вырезать подозрительный участок полностью. Гиперспектральные методы решают эту проблему.

По словам главного врача самарского онкоцентра Андрея Орлова, с помощью спектроскопического анализа показатели ранней диагностики первой и второй стадии меланомы кожи выросли до 90 процентов.

Ученые поэкспериментировали и со здоровыми участками кожи. Выяснилось, что таким методом можно диагностировать и другие заболевания.

- Если человек болен, то в тканях организма откладываются определенные вещества. Используя спектральные методы, можно узнать химический состав кожи и понять, болен человек или нет, - объясняет Иван Братченко. - Преимущества такого способа в неинвазивности - не нужно проводить забор крови или ткани на исследование.

Сейчас интересы Ивана Братченко лежат в области изучения математических методов обработки данных, которые позволят медикам сводить их воедино и ставить окончательный диагноз. На эти цели и был получен президентский грант. Дальше предстоит техническая реализация и клинические испытания.