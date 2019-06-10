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Рубрика: В мире

Около 200 человек отравились водой в Эмиратах

Около двухсот жителей ближневосточного города Аджман (Объединенные Арабские Эмираты) пожаловались на плохое самочувствие после употребления воды из под крана. Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, речь идет о массовом отравлении. Пострадавшие обратились в больницы. Семь человек госпитализированы.

Два украинских города остались без воды из-за загрязнения реки химикатами

Сейчас коммунальные службы проводят дезинфекцию труб и резервуаров для воды в жилом комплексе Horizon Towers. Накануне инцидента люди сообщали о неприятном запахе в квартирах, а также обращали внимание коммунальщиков на изменившийся цвет водопроводной воды.

В мире Ближний Восток ОАЭ
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