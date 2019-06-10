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"Оно ест монстров на завтрак". Представлена новая консоль Xbox

10.06.2019,  
10:22
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Xbox/Mixer Фото: Xbox/Mixer
Фото: Xbox/Mixer

Одним из главных анонсов Microsoft на Международной выставке E3 стала презентация новой консоли Xbox.

Во вступительной речи руководитель игрового подразделения IT-корпорации Фил Спенсер особенно подчеркнул, что главное предназначение новой приставки только одно - гейминг. Таким образом, он косвенно признал эксперимент с попыткой сделать из Xbox One мультимедийный комбайн провальным.

Затем зрителям был показан видеоролик, в котором разработчики коротко рассказали об основных технических достоинствах будущего девайса. Среди них - кастомный процессор AMD на архитектуре Zen 2 и SSD нового поколения. Заявлена поддержка разрешения 8K при 120 FPS.

Согласно утверждениям Microsoft, мощность устройства выросла в 4 раза по сравнению с самой производительной на данный момент Xbox One X.

Один из создателей заверил, что с подобной производительностью "оно ест монстров на завтрак".

Примечательно, что никто ни разу вслух не произнес название нового Xbox, но в конце видео появилась надпись - Project Scarlett. Это вполне может быть рабочим названием и финальный вариант будет другим, как это уже было с Xbox One X, который тоже был анонсирован как Project Scorpio.

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Старт продаж назначен на конец 2020 года, цена пока не названа.

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