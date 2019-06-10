Определены лучшие российские малые предприятия

30 компаний стали лауреатами Национальной премии в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий".

Конкурс на соискание премии был организован Торгово-промышленной палатой России при поддержке Госдумы, Совета Федерации и Министерства экономического развития РФ.

К участию в конкурсе приглашались отечественные малые предприятия, предприятия-экспортеры и малые семейные предприятия.

В число победителей попали организации из более, чем 20 регионов, в том числе - Перми, Новосибирска, Камчатского и Краснодарского краев, Курской, Кемеровской, Ростовской, Калужской областей.

Лауреатами стали малые предприятия в сфере промышленного производства, строительства, услуг, производства потребительской продукции, инновационной деятельности, агропромышленного комплекса.

Лучшие предприятия-экспортеры представлены в сфере промышленного производства, производства потребительской продукции, международного инновационного сотрудничества.

Победителей наградил президент ТПП Сергей Катырин.

Им были вручены дипломы ТПП РФ, эксклюзивные статуэтки "Золотой Меркурий" и ценные призы. Кроме того, победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.