Отдаленные поселения на Ямале обеспечат энергией

В деревне Лаборовая на Ямале запустят умную электростанцию.

Оборудование для нее сейчас собирают инженеры Московского физико-технического института (МФТИ). Как рассказал исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев, интеллектуальная система состоит из нескольких составляющих - солнечных панелей, ветрогенераторов, химических и тепловых аккумуляторов и мультирежимных дизель-генераторных установок нового поколения.

Уникальность станции состоит в том, что она может использовать тот энергетический ресурс, который предоставляет окружающая среда в разные моменты времени, - энергию солнца, ветра или то и другое одновременно. По словам Юрия Васильева, совсем отказаться от дизель-генератора и использовать исключительно энергию ветра и солнца в суровых условиях Арктики, конечно, невозможно. Но в электростанции использованы дизельные установки нового поколения, которые позволяют существенно сокращать себестоимость электроэнергии.

В зависимости от расхода энергии потребителями умная система меняет обороты, чтобы на всем диапазоне мощности силовой машины получить минимальный расход дизельного топлива. Мощность электростанции составляет 700 кВт.

Такие установки незаменимы в небольших поселениях, расположенных вдали от цивилизации, оторванных от централизованного снабжения энергией. Так, в Лаборовой сегодня живет около 600 жителей, до райцентра - 130 километров, а до ближайшего поселка - 65. Тянуть в Лаборовую сети централизованного снабжения очень дорого. Да и нет смысла, когда есть эффективные интеллектуальные современные установки. Умную станцию доставят в Лаборовую зимой, когда установятся дороги, и запустят летом следующего года.

Ямал реализует еще два умных проекта совместно с МФТИ. Один связан с установкой спутниковых наземных терминалов связи и интернет-доступа, а другой - с использованием аппаратно-программных комплексов ледовой разведки с искусственным интеллектом на базе беспилотных летательных аппаратов.