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10.06.2019 20:56
Рубрика: Спорт

Павел Колобков: ВФЛА не восстановили, в том числе и под влиянием СМИ

Текст: Илья Трисвятский
Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что не восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики в рядах международной федерации этого вида спорта (ИААФ) произошло в том числе и под влиянием СМИ.

Напомним, что в воскресенье Совет ИААФ принял продлить отстранение ВФЛА из рядов организации, которое длится уже с осени 2015 года, и было сделано после многочисленных нарушений антидопингового законодательства.

- У меня есть ощущение, что это было сделано под влиянием массированной кампании в СМИ. Публикации выходили почти каждый день. Они могли заранее обратиться за разъяснениями, но предпочли выдать свои материалы 5-6 июня прямо накануне Совета, - цитирует агентство "Р-Спорт" сказанное Колобковым в общении с журналистами после специального совещания в Минспорта РФ по решению проблем ВФЛА.

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Также Колобков высказался по поводу заявления двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене (Кучиной). На своей страничке в одной из социальных сетей она призвала к отставке нынешнего руководства ВФЛА.

- Мне было неприятно заявление Ласицкене. Она была у меня несколько раз. Для ВФЛА это плохой сигнал и звонок. Значит, у них нет прямого взаимодействия с ведущими спортсменами, с молодыми ребятами. Это неприятная информация для федерации. Глава ВЛФА Дмитрий Шляхтин должен с ними обязательно встретиться и наладить полную поддержку наших "чистых" спортсменов, которые защищают честь страны, - заявил Колобков.

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