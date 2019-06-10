ПМЭФ-2019. Эксперт: Улучшение качества жизни россиян должно быть первым приоритетом страховщиков

Мероприятия ПМЭФ-2019 года объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Это касается как вопросов международного сотрудничества, так и развития отечественной экономики.

О вкладе в ВВП страхового рынка и поисках драйверов роста в классическом страховании жизни "Российской газете" рассказал генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич.

Как страховой рынок может поддержать рост экономики, и каковы прогнозы по его динамике?

Евгений Гуревич: На ПМЭФ-2019 президент РФ четко обозначил три ключевых фактора экономического развития: первый - благополучие и достаток человека, задача здесь выйти на среднеевропейский уровень качества жизни, второй - восприимчивость к технологическим изменениям, третий - свобода предпринимательской инициативы. Решение задач по этим трем направлениям позволит обеспечить экономический рост. На форуме прозвучали различные прогнозы относительно динамики развития отечественной экономики, но в целом большинство экспертов сошлись на том, что в ближайшие годы достигнуть темпа мировых 3 процентов роста будет непросто. Для достижения такой динамики необходимы структурные реформы, о которых говорили на форуме в рамках сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" Алексей Кудрин, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, Антон Силуанов.

Что касается страхования, то его доля в ВВП растет, по результатам 2018 года она составила 2,82 процента по активам страховщиков и 1,43 процента по объему собранных за год премий. Но пока это небольшие цифры - в развитых странах эти показатели в 3-5 раз выше. Да и сможет ли страховой рынок показать дальнейшую положительную динамику в ближайшие годы без привычного драйвера в виде инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) - большой вопрос.

Что надо предпринять страховщикам, чтобы преодолеть негативные тенденции и внести свой вклад в рост ВВП?

Евгений Гуревич: В сегодняшних условиях важнейшая задача страховщиков, особенно страховщиков жизни, это применение новых подходов по взаимодействию с потребителем, предложение ему комплексных услуг, направленных не только на защиту от непредвиденных ситуаций, но и на улучшение качества жизни в целом. И я очень рад, что это направление развития страхового рынка получило серьезный импульс в ходе прошедшего форума. Сразу в нескольких панельных дискуссиях шла речь о необходимости интеграции классического личного страхования, страховой медицины на предприятиях, обязательного медицинского страхования и новых технологических решений. Наверное, страховая тема впервые прозвучала на ПМЭФ в таком объеме, и я уверен, что ее присутствие в повестке форума будет возрастать с каждым годом.

В ходе дискуссии по обязательному медицинскому страхованию на ПМЭФ с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой много внимания было уделено вопросам диспансеризации и ранней диагностики, в том числе, в области онкологии. Чем в решении этих задач может помочь развитие добровольных программ страхования?

Евгений Гуревич: Выявление онкологических и других тяжелых заболеваний на ранних стадиях - это одна из важнейших задач, решать которую должны как представители обязательного медицинского страхования, перед которыми она была поставлена вице-премьером и поддержана регулятором, так, уверен, и страховщиками жизни. Мы ведь финансово заинтересованы в том, чтобы онкологические и иные заболевания диагностировались правильно и на максимально ранних стадиях, заинтересованы, чтобы наши клиенты были здоровы и жили как можно дольше.

На ПМЭФ несколько сессий были посвящены технологическому развитию, говорили в том числе об искусственном интеллекте и его использовании. Сегодня мы уже включаем в ряд продуктов по накопительному страхованию жизни бесплатную онлайн-диагностику с применением технологий искусственного интеллекта - запущены программы "Онкориск", "Хроническая усталость", "Женское здоровье" и ряд других. Они не отменяют, естественно, визита к врачу, но являются инструментом дополнительного информирования клиентов о необходимости мониторить состояние своего здоровья, проходить диспансеризацию и обращаться к специалистам в случае возникновения подозрений, связанных с этими заболеваниями.

Также в рамках развития телемедицинского сервиса мы запустили программу "Второе мнение", которая помогает клиентам дистанционно получить дополнительную информацию и консультации. У нас сегодня более 5 миллионов клиентов по стране, и каждому из них мы будем предлагать дистанционные сервисы, которые позволяют повысить доступность медицинских услуг и увеличить вероятность ранней диагностики опасных заболеваний.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс в ходе ПМЭФ заявил, что "защита интересов граждан совпадает с бизнес-задачами страховщиков, поэтому гибрид социального и рискового страхования в системе ОМС живет и успешно функционирует". Про развитие этой интеграции говорил и финансовый омбудсмен Юрий Воронин. Вы согласны с этими заявлениями?

Евгений Гуревич: Интеграция различных видов страхования, направленная в конечном счете на одну цель - защиту жизни и здоровья граждан, повышение их качества жизни - это правильный вектор и мы его поддерживаем словом и делом. Особое внимание мы уделяем разработке комплексных программ, которые помогают клиентам вести здоровый образ жизни - и в семье, и на работе, заботимся о том, чтобы клиенты получали качественные и доступные медицинские услуги, включая массовую диспансеризацию, профилактику и своевременную диагностику.

В рамках общих акционерных интересов мы тесно сотрудничаем с крупнейшими компаниями как в сфере ОМС - "Капитал Медицинское страхование", так и в сфере производственной медицины - "Медис". Наша задача - сформировать для клиентов, в том числе сотрудников крупнейших российских производственных компаний и корпораций, такой комплекс страховых и медицинских услуг, в котором эффективно совмещаются и возможности ОМС, и дополнительная страховая защита по добровольным программам, и развитие корпоративной медицины в компаниях. Для нас такой комплексный подход к страхованию и его реализация с использованием самых актуальных технологических решений - основа долгосрочной стратегии развития компании.

Вхождение в Совет директоров "Капитал Лайф" представителей крупнейшего российского бизнеса (см. справку-ред.), о котором было объявлено накануне ПМЭФ, также является частью этой стратегии?

Евгений Гуревич: Мы гордимся тем доверием, которое оказали нам собственники и руководители крупнейших российских компаний, согласившись войти в Совет директоров "Капитал Лайф Страхование Жизни" и поделиться опытом и знаниями в области корпоративного управления и развития успешных и высококонкурентных компаний в различных сегментах рынка. С точки зрения реализации стратегии компании формирование такого представительного Совета директоров, безусловно, открывает для нас дополнительные возможности по развитию и одновременно накладывает дополнительную ответственность за подтверждение высокого качества наших продуктов и услуг. Уверен, что мы готовы к этому.

С Госкорпорацией "Ростех" и АО "Трансмашхолдинг" мы уже подписали соглашения о стратегическом сотрудничестве. В планах подписание еще ряда стратегических соглашений с крупнейшими российскими компаниями, которым мы можем быть полезны в формировании программ страховой защиты их сотрудников.

Какие драйверы роста вы видите для своего бизнеса помимо развития корпоративного страхования?

Евгений Гуревич: В первую очередь это дальнейший рост агентского корпуса, который сегодня уже является самым большим на рынке страхования жизни. Именно благодаря активному развитию агентской сети мы имеем положительную динамику в самом классическом виде страхования - накопительном страховании жизни и занимаем уверенное второе место на рынке по этому виду. Развитие агентских продаж - это наш стратегический выбор, мы будем работать в этом направлении и дальше, уделяя особое внимание не только созданию новых рабочих мест за счет бесплатного обучения профессии финансового консультанта, но и повышению эффективности, производительности труда. Это один из ключевых факторов, который эксперты на ПМЭФ выделяли в качестве драйвера роста экономики страны.

СПРАВКА "РГ":

3 июня 2019 года общим собранием участников ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" под председательством президента компании Евгения Гинера был избран Совет директоров общества. В него вошли первый заместитель генерального директора Государственной корпорации "Ростех" Владимир Артяков, президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, генеральный директор ООО "Союз" Вадим Гинер, генеральный директор ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич, председатель Совета директоров ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков.