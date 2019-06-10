Победителей XVI конкурса "Моя страна - моя Россия" наградили на ПМЭФ-2019

В 2019 году конкурс "Моя страна - моя Россия" прошел в девятнадцати номинациях, многие из которых были поддержаны образовательными учреждениями, органами государственной власти, некоммерческими организациями и бизнес-партнерами конкурса.

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество человек - более тридцати четырех тысяч, то есть почти в пять раз больше, чем годом ранее. Заочные этапы конкурса и очные защиты прошли в апреле-мае 2019 года в Москве и Екатеринбурге на площадках Роспатента, Российской академии образования, Уральского государственного медицинского университета, Мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей". Победителями стали авторы проектов, продемонстрировавших одновременно оригинальность, новизну, внимание к актуальным проблемам своего региона и возможность для масштабирования на федеральном уровне.