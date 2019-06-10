Подмосковная Фемида завершает рассмотрение резонансного дела Константина Пономарева

Последнее слово сказано. Прокуратура попросила 8,5 года, а судья ушла обдумывать приговор. Какие уроки общество может извлечь из этого разбирательства?

Эта история началась более восьми лет назад, когда Константин Пономарев получил 25 миллиардов рублей по досудебному соглашению от одной иностранной компании. Дело было громкое, однако самое интересное началось после. Став обладателем огромной суммы денег, скромный аудитор вступил в долгие споры с ФНС и СКР: должен ли он с нее платить налоги. О его похождениях, закономерно закончившихся в СИЗО, не раз писали СМИ, в том числе и наша газета.

О печальной истории аренды дизельных генераторов компанией "ИКЕА" у Пономарева известно практически все. Компания не договорилась вовремя с "Ленэнерго", нужно было срочно запускать торговые центры в Санкт-Петербурге, и тут появился Константин Пономарев. С 2007 по 2008 год ИКЕА арендовала у него оборудование, а потом еще два года пыталась его вернуть. Он его просто не брал под любым предлогом. Контракт был составлен так, что ему было выгоднее как можно дольше затянуть этот процесс. Дальше суды, решения на несколько сотен миллионов и внесудебное соглашение сторон на 25 миллиардов рублей. Сумма немалая, учитывая, что до начала судов ИКЕА уже заплатила около 5 миллиардов, а красная цена арендованного оборудования, как писали СМИ, не превышала 600 миллионов рублей. Однако судебные тяжбы, с одной стороны, и обещание Пономарева прекратить все претензии, с другой, убедили компанию подписать досудебное соглашение. Однако сразу после подписания соглашения появилось новое требование на 33 миллиарда рублей. Тут уж ИКЕА решила идти до конца и добилась победы во всех инстанциях.

Несмотря на проигрыш, у Пономарева оставались еще 25 миллиардов, с которых, как стало очевидно впоследствии, ему очень не хотелось платить налоги. По версии ФНС, речь шла о более 8 миллиардах рублей. Дело рискованное, но и сумма немаленькая. То, что произошло далее, было описано во многих СМИ. Как писало одно из изданий, в январе 2007 года ООО "ИСМ" заключает трудовой договор со своим единственным учредителем - Пономаревым. 28 декабря 2007 года трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон, "в котором указано о причитающейся компенсации в размере 24 638 700 000 рублей" (24,6 млрд рублей). Важно, что выплату золотого парашюта Налоговый кодекс разрешал тогда списывать на затраты, то есть компания не должна была платить с него налоги.

Спустя год Пономарев подписывает соглашение с ООО "ИСМ" о предоставлении беспроцентного займа в том же объеме - 24,6 млрд рублей. Поручителем по займу становится ООО "САЭ", контролируемое опять же Пономаревым. Журналисты предположили, что реальных перечислений средств не было, только подписанные контракты.

В ноябре 2010 года ИKEA подписала с "САЭ" досудебное соглашение и перечислила пономаревской компании 25 миллиардов рублей. В декабре 2011 года Пономарев предъявил иск "САЭ" как поручителю "ИСМ" о возврате беспроцентного займа в 24,6 млрд рублей. В итоге стороны договариваются о взаимозачете и подписывают соглашение о новации. Получается, что полученные деньги от ИKEA в ноябре 2010 года никуда не двигаются, но оказываются "очищенными" от налога на прибыль и налога на доходы физических лиц? Очевидно, что мимо такой схемы сотрудники ФНС пройти не могли, а СКР возбудил уголовное дело по статьям 198 и 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере с физического лица и организации соответственно. В конце 2014 года за него взялись всерьез, поэтому Пономарев решил использовать в своих целях правосудие, для чего, по данным СМИ, инсценировал в подмосковном Раменском ряд гражданских и уголовных процессов с участием граждан Власенко и Исаева, а также мирового судьи Наталии Богуновой. Как писали журналисты, первым было обещано в общей сложности $120 тыс., а представительница Фемиды, похоже, использовалась втемную.

О цели процессов сегодня нетрудно догадаться - обвинить себя в незначительной клевете и внести в мотивировочное решение суда за синей печатью формулировки, из которых бы следовало, что Пономарев действительно не должен платить налоги. Юридически это называется преюдиция, и эксперты уже выражают опасения в том, что она может стать настоящим оружием в руках криминала.

СМИ писали, на процессе в Люберецком городском суде мировой судья Богунова заявила, что адвокат Пономарева Максим Загорский передал ей текст судебных прений, который она использовала в дальнейшем при подготовке судебного решения. Пономарев теперь говорит, что псевдоюрист рекомендовал ему выбрать такой необычный способ защиты репутации как уголовное дело частного обвинения. Верится с трудом. Пономарев использовал приговоры Богуновой как минимум дважды. Отнес их в полицию, которая в 2014-2015 годах проводила поверку по заявлению ИКЕА. В результате правоохранители отказались возбуждать уголовное дело, сославшись на решения Раменского суда. А 13 мая 2015 года прокуратура закрыла два уголовных дела против Пономарева за подписью первого зампрокурора г. Москвы А.В. Козлова (копии есть у редакции), также сославшегося на вердикт Богуновой.

О решениях Богуновой и налоговики, и Следственный комитет РФ, возбудивший в отношении Пономарева уголовные дела, узнали только из постановления Козлова. Сроки подачи апелляции к этому времени давно прошли. Восстанавливать их Богунова отказалась. Пока налоговики добивались изменения текста приговора мирового судьи, сроки привлечения к ответственности по ст. 198 УК РФ уже безвозвратно прошли, так что полностью последствия схемы уже не устранить. Пономарев же времени даром не терял, находя новых клиентов и вступая с ними в тяжбы. Например, госкорпорацию "Кубаньэнерго" и Республику Крым. Схема та же: даешь в аренду оборудование, а потом судишься, манипулируя правосудием. Но на сей раз что-то пошло не так. Возможно, все поняли, что предпринимательством здесь и не пахнет. В итоге Пономарев, если верить СМИ, обвиняется по шести статьям УК РФ - от крупного мошенничества и уклонения от налогов до ложного доноса. Люберецкий суд сегодня слушает лишь четыре эпизода пономаревской саги - инсценировки судебных дел у мирового судьи Богуновой. По совокупности за эти эпизоды по 306-й статье прокуратура уже запросила для него 8,5 года лишения свободы.

Вот только дадут ли ему такой срок? В конце концов умудрялся же Пономарев ранее использовать Фемиду в своих интересах. Да и, наверное, 25 миллиардов рублей, судьба которых сегодня до конца не известна, могут многое. Ничего нельзя исключать. Это хорошая проверка правосудия, которое должно защитить как себя, так и все общество, потому что подобные манипуляции могут быть использованы и другими злоумышленниками.