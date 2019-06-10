Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

В Гонконге более миллиона человек вышли на митинг, протестуя против поправки к закону об экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия.

Администрация специального административного района КНР решила наладить сотрудничество с Пекином в данной сфере. Оппозиция, обеспокоенная усилением контроля материкового Китая над внутренними делами Гонконга, выступает протов нововведения.

Изначально акция проходила мирно. Несколько сотен тысяч жителей Гонконга прошли маршем от парка Виктория до правительственного комплекса в районе Адмиралти.

После полуночи начались столкновения демонстрантов с полицейскими. Протестующие попытались взять штурмом здание Законодательного совета, начали забрасывали стражей порядка бутылками, а полицейские в ответ применили против отдельных радикально настроенных лиц перцовый газ и дубинки.

Один сотрудник правоохранительных органов получил ранения. Также пострадали несколько журналистов, сообщает ТАСС.