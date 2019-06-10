Новости

В Техасе один человек погиб при падении строительного крана на дом 02:54
Около 200 человек отравились водой в Эмиратах 02:19
Пожар в жилом доме Лондона уничтожил 20 квартир 02:18
Два украинских города остались без воды из-за загрязнения реки химикатами 01:50
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге 01:40
У берегов Хьюстона обнаружено тело начальника полиции Техаса 00:50
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады 00:29
ДНР: Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе 00:20
Пушков: Никаких оснований для роспуска парламента в Молдавии нет 09.06.2019
Генерал-майор Николай Тараканов высказался о "Чернобыле" 09.06.2019
На выборах в Казахстане лидирует Токаев 09.06.2019
"Это выдумки": Горбачев прокомментировал судьбу Легасова в "Чернобыле" 09.06.2019
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Уфе 09.06.2019
В Ростове для тушения дома на Береговой привлекли 56 пожарных 09.06.2019
Раненная при стрельбе в Уфе женщина находится в тяжелом состоянии 09.06.2019
ЕС официально признал новое правительство Молдавии 09.06.2019
В Тольятти нетрезвый водитель сбил двух девочек на тротуаре 09.06.2019
Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл "Ролан Гаррос" 09.06.2019
Под Тулой загорелся торговый центр 09.06.2019
Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций 09.06.2019
Порошенко готов стать премьер-министром Украины 09.06.2019
В центре Уфы произошла стрельба 09.06.2019
Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций 09.06.2019
На выборы в Раду национал-радикалы пойдут единым списком 09.06.2019
Вышел русский трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 09.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
10.06.2019 01:40
Рубрика: В мире

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Фото: REUTERS/THOMAS PETER Фото: REUTERS/THOMAS PETER
Фото: REUTERS/THOMAS PETER

В Гонконге более миллиона человек вышли на митинг, протестуя против поправки к закону об экстрадиции лиц, скрывающихся от правосудия.

Китай превратит район Гонконга и Гуанчжоу в регион экстра-класса

Администрация специального административного района КНР решила наладить сотрудничество с Пекином в данной сфере. Оппозиция, обеспокоенная усилением контроля материкового Китая над внутренними делами Гонконга, выступает протов нововведения.

Изначально акция проходила мирно. Несколько сотен тысяч жителей Гонконга прошли маршем от парка Виктория до правительственного комплекса в районе Адмиралти.

Фото: Pascal GUYOT / AFP
В 30-й "желтый субботник" не обошлось без стычек с полицией

После полуночи начались столкновения демонстрантов с полицейскими. Протестующие попытались взять штурмом здание Законодательного совета, начали забрасывали стражей порядка бутылками, а полицейские в ответ применили против отдельных радикально настроенных лиц перцовый газ и дубинки.

Один сотрудник правоохранительных органов получил ранения. Также пострадали несколько журналистов, сообщает ТАСС.

В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о неформальных беседах Путина и Си Цзиньпина
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Число пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи выросло до 26
Действующий премьер Молдавии распустил парламент
Партия "Слуга народа" представила первых 20 кандидатов в Раду