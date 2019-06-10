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10.06.2019 00:09
Рубрика: Спорт

Португалия первой в истории выиграла футбольную Лигу наций

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/CARL RECINE Фото: REUTERS/CARL RECINE
Фото: REUTERS/CARL RECINE

На стадионе "Драгау" в Порту состоялся финальный матч Лиги наций. В нем хозяева турнира - португальцы - обыграли со счетом 1:0 Голландию.

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Теперь уже можно с уверенностью утверждать, что Лига наций, призванная заменить товарищеские встречи - одна из лучших задумок УЕФА. Где еще, помимо чемпионата Европы, можно было увидеть лучшие сборные континента, которые всего за несколько дней разыграют трофей?

И если кто-то опасался определенной недооценки со стороны этих команд, тот сильно ошибался. Достаточно ознакомиться с составами участников мини-соревнования в Португалии.

Разумеется, перед финалом недостатка в прогнозах не было. В основном эксперты отдавали небольшое предпочтение португальцам. Оно и понятно: у них есть неувядающий Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в полуфинале со Швейцарией, плюс команда Фернанду Сантуша выступала дома.

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С другой стороны - голландцы. После пропуска двух крупных форумов подряд у "оранжевых", наконец, появилась сильная сборная. И она почти наверняка покажет себя в ближайшее время, благо молодых ребят в этой команде предостаточно.

Первый тайм финала получился, будем откровенны, не самым зрелищным. Опасных моментов, что одни, что другие, не создавали, хотя мячом больше владели голландцы. Во второй половине картина не сильна изменилась.

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Разве что португальцы стали действовать чуть острее. Но гол Гонсало Гедеша, который так и остался единственным, во многом был на совести голкипера Яспера Силлесена, не сумевшего справиться с отнюдь не самым плотным ударом полузащитника "Валенсии".

За оставшееся время "оранжевые" лишь один раз серьезно потревожили Руя Патрисиу. Опасно бил головой Мемфис Депай, но Патрисиу справился с его ударом. В концовке голландцы большими силами пошли вперед, оставив хозяевам пространство в атаке. Впрочем, Португалия не собиралась забивать второй. Она больше думала о сохранности своих ворот. И в итоге добилась своего.

Добавим, что чуть ранее прошел матч за третье место, в котором английская сборная одолела Швейцарию по пенальти. Основное время закончилось безголевой ничьей, а в серии одиннадцатиметровых чуть точнее были британцы - 6:5.

Спорт Футбол Лига наций УЕФА 2018/2019
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