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Рубрика: Спорт

Криштиану с Кубком

Португалия первой в истории выиграла Лигу наций
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
Сборная Португалии стала первым в истории победителем футбольной Лиги наций. В финальном матче Криштиану Роналду и компания обыграли Голландию со счетом 1:0. Единственный гол в свой актив записал Гонсало Гедеш.
Португальцы обыграли в финальном матче Лиги наций Голландию со счетом 1:0. Фото: Reuters. Португальцы обыграли в финальном матче Лиги наций Голландию со счетом 1:0. Фото: Reuters.
Португальцы обыграли в финальном матче Лиги наций Голландию со счетом 1:0. Фото: Reuters.

Теперь уже можно с уверенностью утверждать, что Лига наций, призванная заменить товарищеские встречи, - одна из лучших задумок УЕФА. Где еще помимо чемпионата Европы можно было увидеть лучшие сборные континента, которые всего за несколько дней разыграют трофей?

И если кто-то опасался определенной недооценки со стороны этих команд, тот сильно ошибался. Достаточно ознакомиться с составами участников мини-соревнования в Португалии.

Роналду завоевал 29-й трофей в карьере и второй в составе сборной

О важности турнира говорили все: от организаторов до тренеров и футболистов. Но, как показалось, больше всех был мотивирован Роналду.

Криштиану, пропустивший групповой этап Лиги наций, вернулся в сборную весной этого года. Возвращение получилось не самым успешным: в двух первых матчах отборочного цикла Евро-2020 португальцы набрали два очка, а сам Роналду получил травму в игре с Сербией.

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Но к финальному этапу Лиги наций форвард "Ювентуса" подошел во всеоружии. Его хет-трик в ворота Швейцарии вывел команду Фернанду Сантуша в финал. В решающей встрече Криштиану хоть и не отличился, но внес большой вклад в успех своей сборной.

- Завоевать трофей здесь, в Португалии, на глазах у наших болельщиков - это большая честь, - признался Роналду. - Счастлив, что мы победили. Этот трофей принадлежит не сборной, а всей нашей стране.

Для Роналду матч с Голландией стал особенным еще и потому, что ровно 15 лет назад он в своем первом финале чемпионата Европы в составе сборной проиграл Греции. С тех пор Криштиану провел за национальную команду более 150 встреч, стал ее лучшим бомбардиром в истории, победил на Евро-2016, а теперь еще и в Лиге наций.

Главный вопрос, который беспокоит португальских болельщиков: как долго Роналду будет выступать за сборную. По словам самого футболиста, он пока не собирается завершать международную карьеру.

- Сборная будет существовать и дальше - с Криштиану или без. У команды громадный потенциал. Есть молодежь, которая с годами повзрослеет и станет лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Я еще могу помочь Португалии. У нас есть возможность выиграть чемпионат Европы.

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К слову, для Роналду этот трофей стал 29-м в карьере и вторым в составе сборной. Кроме того, Криштиану вышел на пятое место по числу матчей за национальную команду (158 игр).

Безусловно, большая заслуга в успехах португальцев принадлежит главному тренеру команды Фернанду Сантушу. Он с 2014 году работает в сборной и за это время добился больших успехов. Самое главное - он здорово ладит со звездами. Особенно с Роналду.

- Вот уже пять лет мы являемся нерушимой семьей, которая знает свои способности. Знает, что умеет, - отметил Сантуш. - Для нас в радость встречаться и быть вместе. Пусть всего 6-7 дней. Мы продолжим работать в том же духе и сможем преодолеть те испытания, что ждут нас впереди.

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А накануне УЕФА объявил символическую сборную финального этапа Лиги наций. Больше всего в составе команды оказалось представителей Португалии и Голландии - по четыре игрока.

Полностью эта сборная выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд (Англия), Кевин Мбабу (Швейцария), Маттейс де Лигт (Голландия), Рубен Диаш (Португалия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Рафаэл Геррейру (Португалия), Френки де Йонг, Мартен де Рон (оба - Голландия), Бернарду Силва, Криштиану Роналду (оба - Португалия), Мемфис Депай (Голландия).

Спорт Футбол Лига наций
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