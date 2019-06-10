Пожар в жилом доме Лондона уничтожил 20 квартир

Крупный пожар произошел в многоквартирном жилом доме в районе Баркинг на востоке Лондона. Огонь вспыхнул в воскресенье днем и охватил целый сегмент семиэтажного дома.
На место происшествия прибыли 15 автомобилей противопожарной службы, более 100 пожарных, полиция и медики. Все жильцы были оперативно эвакуированы. Спустя 2,5 часа пожар удалось локализовать.
"Двадцать квартир были разрушены огнем и еще десять повреждены", - цитирует РИА Новости заявление пожарных. Помощь медиков понадобилась двум жильцам - мужчине и женщине, которые пострадали в результате вдыхания дыма.
Причина возгорания пока неизвестна. На месте пожара продолжают работать специалисты. Местные власти пообещали жильцам сгоревших квартир, что им будет предоставлено временное жилье. Пока люди находятся в центре временного размещения.
#Barking— World Trending News (@scottttzkardi) 9 июня 2019 г.
BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London. #London
London #Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene. pic.twitter.com/LLfN2ji6ca