Пожар в жилом доме Лондона уничтожил 20 квартир

Крупный пожар произошел в многоквартирном жилом доме в районе Баркинг на востоке Лондона. Огонь вспыхнул в воскресенье днем и охватил целый сегмент семиэтажного дома.

На место происшествия прибыли 15 автомобилей противопожарной службы, более 100 пожарных, полиция и медики. Все жильцы были оперативно эвакуированы. Спустя 2,5 часа пожар удалось локализовать.

"Двадцать квартир были разрушены огнем и еще десять повреждены", - цитирует РИА Новости заявление пожарных. Помощь медиков понадобилась двум жильцам - мужчине и женщине, которые пострадали в результате вдыхания дыма.

Причина возгорания пока неизвестна. На месте пожара продолжают работать специалисты. Местные власти пообещали жильцам сгоревших квартир, что им будет предоставлено временное жилье. Пока люди находятся в центре временного размещения.