Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 2019 года № 235 "О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 2018 года"

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, постановляю:

Присудить Государственные премии Российской Федерации в области литературы и искусства 2018 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства:

Басинскому Павлу Валерьевичу, писателю, литературоведу, литературному критику, - за вклад в развитие отечественной литературы;

Луганскому Николаю Львовичу, пианисту, - за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры;

Шатковской Елене Флегонтовне, директору федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Кенозерский", - за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России.

Президент Российской Федерации В.Путин