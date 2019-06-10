Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 120-ФЗ "О ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам"

Принят Государственной Думой 23 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Ратифицировать Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 1 декабря 2017 года (далее - Протокол), со следующими оговорками:

"1) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 33 Протокола оставляет за собой право не принимать положения статей 16,17 и 19 Протокола;

2) Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 33 Протокола оставляет за собой право применять положения статей 18 и 20 Протокола при условии достижения в соответствии со статьей 21 Протокола договоренности о том, что должностные лица Стороны иной, чем Сторона проведения операции, пользуются иммунитетом от юрисдикции Стороны проведения операции в отношении действий, совершенных ими при исполнении своих официальных обязанностей",

а также со следующими заявлениями:

"1) Российская Федерация на основании статьи 15 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (далее - Конвенция) в редакции статьи 4 Протокола заявляет:

а) центральными органами, уполномоченными на направление и получение запросов, содержащих просьбу о правовой помощи по уголовным делам (далее - запрос о правовой помощи), а также информации, передаваемой без запроса, являются:

Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам;

Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности всех судов по уголовным делам (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);

Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба - по делам о преступлениях, относящихся к их компетенции;

Генеральная прокуратура Российской Федерации - по иным вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам;

б) центральные органы исполняют запросы о правовой помощи непосредственно или через подведомственные им компетентные органы. При исполнении этими компетентными органами запросов о правовой помощи центральные органы содействуют оперативному и надлежащему их исполнению;

2) Российская Федерация на основании пункта 6 статьи 15 Конвенции в редакции статьи 4 Протокола заявляет о том, что компетентным органом, уполномоченным на рассмотрение и направление просьб о представлении копий приговоров и документов о принятии мер, предусмотренных статьей 4 Дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, является Министерство юстиции Российской Федерации;

3) Российская Федерация на основании пункта 8 статьи 15 Конвенции в редакции статьи 4 Протокола заявляет, что оставляет за собой право исполнять запросы об оказании правовой помощи, оригиналы которых направляются в центральные органы в соответствии с их компетенцией. В неотложных случаях оригиналы таких запросов направляются в компетентный орган с одновременным представлением их копий в соответствующий центральный орган. Запросы о проведении обыска в жилище, о наложении ареста на имущество, о временной передаче лица, содержащегося под стражей, а также другие запросы об оказании правовой помощи, затрагивающие основные права и свободы человека и гражданина и требующие решения суда или прокурора, направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации;

4) Российская Федерация заявляет о том, что на основании пункта 9 статьи 15 Конвенции в редакции статьи 4 Протокола запрос о правовой помощи принимается к исполнению после его получения по телексу, факсу, электронной почте или другому подобному виду связи. При этом Сторона, направившая запрос таким способом, в возможно короткий срок представляет его оригинал. Информирование о результатах исполнения запроса осуществляется только при условии получения его оригинала;

5) Российская Федерация на основании статьи 24 Конвенции в редакции статьи 6 Протокола заявляет, что в качестве судебных органов в Российской Федерации рассматриваются суды, органы прокуратуры, дознания и предварительного следствия;

6) Российская Федерация заявляет о том, что допрос, предусмотренный пунктом 5 статьи 9 Протокола, проводится судебными органами запрашивающей Стороны в соответствии с ее законодательством, нормы которого не должны противоречить основополагающим принципам законодательства запрашиваемой Стороны, под контролем уполномоченного компетентного органа запрашиваемой Стороны. Сведения о судебных органах запрашивающей Стороны, проводящих допрос, фиксируются в соответствующих процессуальных документах, составляемых при проведении допроса;

7) Российская Федерация исходит из понимания того, что положения статей 9 и 10 Протокола, касающиеся проведения допроса посредством видеоконференции или телефонной конференции, могут применяться для проведения допроса потерпевшего по уголовному делу;

8) Российская Федерация на основании пункта 4 статьи 11 Протокола заявляет, что она оставляет за собой право не выполнять условия, определяемые в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Протокола предоставляющей информацию Стороной, если только не получит предварительного уведомления о характере предоставляемой информации и не согласится на ее передачу;

9) Российская Федерация на основании пункта 7 статьи 13 Протокола заявляет, что до достижения соглашения в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Протокола требуется согласие, указанное в пункте 3 статьи 13 Протокола;

10) Российская Федерация на основании пункта 5 статьи 26 Протокола заявляет, что в случае, когда Российская Федерация могла отказать в передаче либо ограничить передачу или использование персональных данных в соответствии с положениями Конвенции или одного из протоколов к ней, персональные данные, переданные другой Стороне, не могут использоваться этой Стороной для целей, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 Протокола, без предварительного согласия Российской Федерации;

11) Российская Федерация на основании статьи 27 Протокола заявляет, что для целей пункта 3 статьи 1 Конвенции в качестве административных органов рассматриваются:

Верховный Суд Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности Верховного Суда Российской Федерации;

Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам судебной деятельности всех судов (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба - по процессуальным действиям, связанным с их административной деятельностью;

Генеральная прокуратура Российской Федерации - по иным вопросам".

Президент Российской Федерации В. Путин