Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Персидском заливе

Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян позвонил президенту России Владимиру Путину.

Путин и Аль Нахайян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ. "Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России и наследный принц Абу-Даби обменялись мнениями по ситуации в Персидском заливе и отметили важность сохранения стабильности и безопасности в этом районе. Также Путин и Аль Нахайян условились о продолжении личных контактов.