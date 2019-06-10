Путин поздравил Токаева с победой

Лидеры подтвердили стремление укреплять отношения стратегического партнерства и союзничества, наращивать двусторонние связи в различных областях.

Путин и Токаев условились о дальнейших контактах.

Ранее российский лидер направил казахстанскому коллеге поздравительную телеграмму. "Столь убедительная победа на выборах в полной мере подтверждает ваш высокий авторитет среди соотечественников, широкую поддержку вашего настроя на продолжение государственного курса, направленного на устойчивое социально-экономическое развитие Казахстана, защиту его внешнеполитических интересов и всемерное укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - отметил Путин.