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10.06.2019 11:00
Рубрика: Власть

Путин призвал искать альтернативы конфронтации

Текст: Кира Латухина
Мир подошел к опасной черте и нужны конструктивные решения острых проблем. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании международному научно-экспертному форуму "Примаковские чтения".
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

В Москву на чтения собрались более 500 участников из примерно 30 государств. Текст послания зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Тема "Примаковских чтений" - "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?" охватывает вопросы, связанные с рисками международной безопасности и стабильности, деградацией системы контроля над вооружениями, кризисом модели глобализации, злоупотреблением протекционистскими мерами.

"Мир, действительно, подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов - в частности, путем санкций и торговых войн", - подчеркнул Владимир Путин.

"Нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем", - считает президент.

Глава государства также заметил, что уникальное творческое наследие Примакова "в полной мере востребовано в современной политике, дипломатии, академической и общественной жизни". "И это вполне закономерно, поскольку в основе мировоззрения этого выдающегося государственного деятеля и мыслителя лежат такие базовые ценности, как гуманизм и ответственность за судьбы мира, неуклонное следование национальным интересам Отечества при уважении законных интересов других стран и строгом соблюдении норм международного права", - добавил он.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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