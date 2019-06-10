Работодатели не спешат переводить персонал на дистанционную работу

Только на каждом четвертом российском предприятии есть удаленные работники, но не более трети сотрудников.

И большинство предпринимателей, у которых в штате нет дистанционных сотрудников (93 процента), не планируют в ближайшие три года вводить удаленный формат работы, показало исследование Аналитического центра НАФИ.

Чаще дистанционные работники трудятся в небольших компаниях (со штатом до 15 человек) и в "молодых", то есть образованных после 2011 года.

Как пояснила "РГ" руководитель направления исследований в сфере HR НАФИ Людмила Спиридонова, формат дистанционной работы в России, как и во всем мире, пока находится в стадии развития. По данным Международной организации труда (МОТ), число удаленных работников в странах ЕС составляет в среднем 17 процентов, в Японии, Швеции, Финляндии и США в отдельных отраслях достигает 40 процентов.

"Такие невысокие показатели связаны с тем, что работодатели видят в удаленке не только плюсы (экономия на фонде оплаты труда, аренде помещений), но и недостатки - меньше контроля за сотрудником, и как следствие - снижение производительности и качества работы", - поясняет Спиридонова.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, дистанционная занятость - лишь одна из форм трудоустройства. И если она пока не особо востребована, то ничего плохого в этом нет. Всему свое время. "Сейчас же наиболее распространена удаленка при оказании бухгалтерских и консалтинговых услуг, в коммивояжерстве, работе агентами для сетевых продаж и оказания услуг. Но на промпредприятиях предпочитают иметь стационарный персонал", - говорит эксперт.

Людмила Спиридонова считает, что развитию дистанционной занятости в России мешает недостаточная законодательная база для оформления трудовых договоров с дистанционными сотрудниками, из-за чего они в меньшей степени защищены. Также к препятствиям она относит недостаточный уровень покрытия территории страны широкополосным доступом в интернет. Да и не каждый может позволить себе приобрести компьютерную технику.

"Развитие дистанционной занятости несет положительный эффект - происходит децентрализация рабочей силы, ее перемещение в сельскую местность, снижение уровня безработицы, повышение уровня жизни в экономически отсталых регионах", - считает Людмила Спиридонова.

Кстати, по результатам предыдущих исследований НАФИ четверть предпринимателей намерены расширить штат компании в ближайшее время. Активнее всех собираются это делать микропредприятия, малые и средние предприятия.