Ради нового этапа карьеры Стинг выпустил свой самый неудачный альбом

Из всех рок-звезд Стинг - самый непредсказуемый, авантюрный, увлекающийся и непостоянный. Вот уже 16 лет поклонники и организаторы концертов не знают, что от него ожидать. Вначале непоседливый артист увлекся симфонической, потом - средневековой музыкой, даже выучившись ради нее играть на лютне. Вспомнил рабочие песни из детства 50-х и записал фолк-альбом, тоже не имеющий отношения ни к року, ни к поп-музыке.

Затем увлекся каноническим реггей вместе с исполнителем из Ямайки певцом и гитаристом Шагги... И вот только теперь, впервые с диска 2003 года Sacred Love , вернулся в рок и new wave: захотел переосмыслить свои главные хиты для нового поколения. Стал прислушиваться к рэпу, благо уже много лет живет в Нью-Йорке, считающемся Меккой мирового хип-хопа. Было от чего заволноваться поклонникам рок-музыки и душевных, ритмичных мелодий культового английского музыканта...

Ради релиза My Songs Стинг переделал и заново переиграл 15 своих самых известных песен. Убрал прежние студийные эффекты, добавил новые вокальные гармонии и инструменты, спел уже под аккомпанемент искушенных сессионных музыкантов. Некоторые хиты в итоге действительно стали лучше, например, Demolition Man теперь наводнен почти хендриксовскими штормовыми электрогитарами (в детстве Стинг ходил в клубы слушать музыку этого гитариста-экспериментатора, как раз и вдохновившего его, джазмена, на рок-карьеру)...

Но в целом My Songs - лукавый альбом. Как поступают артисты, когда хотят сделать свое звучание более современным и модным? Они приглашают продюсера, знающего все нюансы ультраактуальных музыкальных трендов. Так поступают, например, Мадонна и Пол Маккартни. Конечно, экс-битл справился бы и сам, но позвал креативного доку Марка Ронсона: мэтру было любопытно узнать, как еще могут зазвучать его новые песни?! А Стинг, похоже, в последний момент струсил. Не стал приглашать модных продюсеров, хотя были свободны и Flood, и Тим Рэндольф, и тот же Марк Ронсон. Но уж больно своенравны. А нервы и память о прошлом, наверное, оказались дороже... Выбрал вместо них покладистого, но не столь новаторского Дэйва Ауди. Да, где-то на My Songs ненадолго появляются фанк-гитары, рэп-читка, электронные сэмплы, биты. И эта музыка может считаться модной, но свежей по звуку и идеям - уже вряд ли.

В некоторых треках и вовсе вспоминается унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Ведь теперь стало ясно, как много сделали для успеха Стинга его бывшие коллеги. Тот же гитарист Энди Саммерс из The Police - да, над Every Breath You Take они работали вместе, но без вздорной, хлесткой и совсем не виртуозной гитары малыша-блондина песня стала теперь не отчаянной любовной исповедью, а веселой, глянцевой, больше подходящей для аккомпанемента при воскресном походе по супермаркетам. Но, может, к этому Стинг и стремился?! Ведь с мая по сентябрь 2020-го он будет резидентом в Лас-Вегасе, играя именно программу My Songs. А в столице мировых казино как раз такой практичный подход к музыке и ценят...