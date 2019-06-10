Знак времени - значительное обострение политической борьбы, по крайней мере в Западном мире, к которому вполне (в этом контексте) можно отнести и Россию.

Борьба по линиям Россия - НАТО (ЕС); традиционные партии - и новые популисты (крайне правые и крайне левые) внутри ЕС; республиканцы ("трамписты") - демократы ("трампофобы") в США; торговые войны. Все взлетело практически одновременно. Видимо, есть какая-то ОБЩАЯ причина этих явлений, возможно, Системный Кризис мировой политики, которая подходит (как положено, через серию конфликтов, увеличение энтропии) к перезагрузке Глобализации...

Но при этом некоторые базовые особенности политического восприятия мало меняются.

Конспирология: презумпция более или менее изощренного злого умысла. Ничто не "случается "просто так", как результирующая цепи случайностей и столкновений разных, достаточно открытых целей. Политические события есть более или менее точная реализация некоторого Тайного Плана (но понятного конспирологу).

Знак времени - значительное обострение политической борьбы, по крайней мере в Западном мире

Монетизация: презумпция денежных мотивов, определяющих этот План. Все - "корысти ради". Корысть может быть личной, корпоративной (от частной компании до "класса бюрократии", "правящего класса"), наконец общенациональной("экономические интересы страны"). Реже говорят не о корыстно-рациональных мотивах, а об Амбициях, самолюбии, самооценке, "комплексе альфа-самца" (опять же личном, корпоративном и даже национально-государственном). Обычно это идет под кодовым названием "Геополитические Интересы".

Манихейство: "у нас разведчики - у них шпионы". Приписывание себе, "белому" (себе лично, своей партии, нации, государству) мотивов "благородных", прежде всего "оборонительных" и "восстановления Справедливости", а "черным партнерам" достаются мотивы зеркальные - агрессия, нарушение Справедливости. Раньше говорили просто: "С НАМИ Бог", теперь психологический смысл тот же, а слова пошли более приземленные...

Весь этот "язык вражды" нагляден в российском политическом дискурсе. Но его легко и "аршином общим измерить" - черты общечеловеческие, как и сама конспирология, ксенофобия, корысть, моральный релятивизм (что позволено "нашим", то преступно для "ваших"). Причем это свойственно и "простым людям", и "лидерам". Ну, например, в России обвиняют США в разных кознях - от военных угроз до внутренней дестабилизации (скажем, через "Пятую колонну"). Аналогично в США обвиняют Россию в таких же грехах - от нарушений ДРСМД до прямого вмешательства в выборы президента, конгресса и т.д. На Украине и в Прибалтике говорят об "имперской России", ждут чуть не завтра "русские танки" - в России рассказывают про "украинско-прибалтийский нацизм", чуть не про "геноцид русских". И т.д. и т.п.

И вот вопрос. Где КРИТЕРИЙ истины в подобных спорах? Да и что тут вообще понимать под "истиной"?

В науке критерий истины - логика и наблюдения, отвечающие определенному набору требований. Главное - предмет наблюдений в принципе НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАБЛЮДАТЕЛЯ (тонкости квантовой физики опустим). Но в социальных процессах это, очевидно, совсем не так. Результат наблюдения НЕОТДЕЛИМ от наблюдателя: "как аукнется, так и откликнется". Когда политик (государство) А. подозревает политика (государство) Б. в агрессивных намерениях и начинает "обороняться" (скажем, в форме "превентивного нападения", хотя бы словесного!), то можно не сомневаться, что его подозрения оправдаются - Б., несомненно, СТАНЕТ демонстрировать те самые "агрессивные намерения", и при этом обе стороны будут уверенно объяснять, что "вот Я-то ВЫНУЖДЕН ОТВЕЧАТЬ!". Презумпция "вины" становится ПРОВОКАЦИЕЙ "вины". Причем часто - с двух сторон. Раз эта вполне абсурдная, ВЗАИМНАЯ борьба с ветряными мельницами продолжается веками, то, видимо, она - один из моторов "прогресса", в ней есть свой эволюционно-исторический смысл...

И все-таки: есть ли "объективный критерий Истины" - теоретически и как "дать задний ход", вырваться из дурной бесконечности взаимных подозрений/обвинений/оскорблений - практически?

Чаще в политике, если смотреть "извне", то со всех сторон конфликтов видятся "полутона"

Понятно, что универсального "логически точного" критерия на все случаи тут нет. Правду от демагогии отличают эмпирически.

В 1930-е годы Гитлер обвинял "олигархов Запада" и "Мировой большевизм" в намерении "удушить Германию" ("Международный Заговор"), а страны Запада и СССР обвиняли Гитлера в намерении начать захватническую войну. Для минимально объективного наблюдателя было ВПОЛНЕ ОЧЕВИДНО, кто тут врет, а кто нет. "Абсолютную правду" в политике (вообще в человеческих отношениях) не знает никто. Но часто, глядя на факты, можно понять, кто говорит, что "2+2 = 5", а кто - что 25...

Обычно все далеко не так наглядно, как в те же 30-е годы: все-таки тогда была ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ситуация... Чаще в политике, если смотреть "извне", то со всех сторон конфликтов видятся "полутона", да и с "независимыми наблюдателями" тоже сложно - их может не быть, их мнение может быть совершенно не авторитетно...

И вот здесь довольно важна роль журналистики. "Правду говорить легко и приятно", да и выгодно, если это соответствует ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О ПРАВДЕ "твоей Партии", твоего Государства, большинства твоего народа. Сплачивать Своих против Чужих - и правда легко. Что ж, барабанщики нужны и недостатка в них нет.

Но нужны и те, кто гладит против шерсти "наших и ваших", подвергает сомнению "сакральные аксиомы", пытается разгребать завалы фактов лопатой Здравого Смысла. Это не дает добраться до неведомой Истины, но хотя бы помогает выявить безусловную ложь.