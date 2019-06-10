Раскрыта опасность прослушивания музыки в наушниках

Неправильное ношение наушников способно привести к ухудшению слуха, образованию серных пробок и травмированию ушного канала, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заведующего Научно-исследовательским отделом микрохирургии уха Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.Свержевского Евгения Гарова.

По словам медика, головную боль и снижение слуха может вызвать длительное воздействие звуковой волны. Чтобы обезопасить себя, музыку в наушниках можно слушать не более трех часов в день. При этом каждые 30-40 минут лучше делать перерывы. Что касается громкости, то следует выбирать средние комфортные настройки. Наиболее опасны для уха низкие частоты (басы).

Еще одна опасность длительного ношения наушников, считает Гаров, состоит в риске образования серных пробок из-за нарушения процесса самоочищения слухового прохода. Кроме того, не подходящие по размеру наушники способны травмировать ухо, из-за чего под кожу может попасть инфекция.