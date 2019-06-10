Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 139-ФЗ "О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части введения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования"

Принят Государственной Думой 22 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Статья 1

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 30, ст. 4590, 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343, 7359; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 19, ст. 2314; N 43, ст. 5452; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 12; N 29, ст. 4347, 4359, 4370; N 48, ст. 6723; 2016, N 45, ст. 6203; 2017, N 31, ст. 4757) следующие изменения:

1) статью 16 дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Заключение договора водопользования, в том числе по результатам аукциона, допускается с физическими лицами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.";

2) часть 1 статьи 19 после слов "за исключением" дополнить словами "случаев, если договор водопользования был заключен по результатам аукциона, либо случаев передачи";

3) статью 23 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Предоставление водного объекта или его части, находящихся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации либо собственности муниципального образования, в пользование физическим или юридическим лицам возможно в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования.";

4) главу 4 дополнить статьей 361 следующего содержания:

"Статья 361. Реестр недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования

1. Ведение реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования (далее - реестр) осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. В реестр включается информация о водопользователях, права пользования водными объектами которых были принудительно прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 3 статьи 10 настоящего Кодекса, а также о победителях аукциона на право заключения договора водопользования, уклонившихся от заключения договора водопользования.

3. В реестр включается следующая информация:

1) наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица; наименование, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, являющегося учредителем юридического лица; фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц; фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица или индивидуального предпринимателя;

2) информация о договорах водопользования, решениях о предоставлении водного объекта в пользование;

3) дата и номер решения суда о принудительном прекращении права пользования водным объектом;

4) дата проведения аукциона на право заключения договора водопользования в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора водопользования;

5) дата внесения указанной информации в реестр.

4. Информация, указанная в части 3 настоящей статьи, представляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса либо организатором аукциона в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра:

1) в течение трех рабочих дней с даты вступления в законную силу судебного решения о принудительном прекращении права пользования водным объектом;

2) в случае непредставления победителем аукциона подписанного договора водопользования в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона на право заключения договора водопользования.

5. В течение десяти рабочих дней с даты поступления информации, указанной в части 3 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра, этот орган включает информацию о недобросовестных водопользователях и участниках аукциона на право заключения договора водопользования в реестр или направляет мотивированный отказ во включении такой информации в реестр.

6. Информация, содержащаяся в реестре, размещается на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение реестра, и должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

7. Информация, указанная в части 3 настоящей статьи, исключается из реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр, а также по решению суда.

8. Включение информации в реестр может быть обжаловано в судебном порядке.

9. Порядок ведения реестра устанавливается Правительством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин