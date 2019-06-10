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10.06.2019 11:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

17 столичных предприятий откроют свои двери для экскурсантов

Текст: Ирина Огилько
С 13 по 15 июня в столичные предприятия будут доступны экскурсантам. Экскурсии пройдут бесплатно в рамках проекта "Открой Москву". Об этом сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как поясняют в пресс-службе, акция проходит во второй раз. Первая, состоявшаяся в марте нынешнего года, вызвала повышенный интерес среди москвичей и гостей города. Тогда 11 предприятий посетили 1,5 тысячи человек, и было много положительных отзывов.

В 17 парках столицы открылись места для отдыха

В этот раз откроются 17 площадок, причем 8 будут участвовать впервые. Посмотреть экскурсанты смогут на предприятия оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности. В частности, впервые побывать с гидом можно будет на предприятии оборонной промышленности страны, в Московском машиностроительном заводе, выпускающим ракеты для систем C-300 и C-400. Так же смогут посетить VR-дизайн-центр при Государственном научном центре Российской Федерации ФГУП "НАМИ", испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики, цех "Кислородной косметики" одной из крупных парфюмерных компаний и производство популярного во всем мире напитка. 

Экскурсии пройдут бесплатно, нужна лишь предварительная регистрация и с собой паспорт. Дети младше 7 лет на большую часть экскурсий не допускаются из-за соблюдения техники безопасности. Так же во время экскурсий запрещена фото и видеосъемка.  

Полный список площадок на портале otkroimosprom.ru.

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