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Аскольд Запашный раскрыл подробности случившегося с ним ДТП

Новости
    10.06.2019, 19:13
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Народный артист России Аскольд Запашный рассказал обо всех обстоятельствах дорожного инцидента, в который попал в ночь с 9 на 10 июня.

Напомним: ранее дрессировщик сообщал в своем Instagram, что автомобиль, в котором он находился со своей семьей, столкнулся с такси. За рулем которого - уточнено - был пьяный водитель.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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"Я на вокзале встречал семью, а потом повез их домой. В 2:50 на светофоре меня попыталось обогнать такси. Водитель вел себя очень агрессивно и старался по-хамски подрезать", - пояснил Аскольд в беседе с "Вечерней Москвой". Добавив, что в результате такси его автомобилю "въехало в бок".

По счастливой случайности скорость была небольшой, никто не пострадал: "Дети не успели даже испугаться, но машина повреждена", - говорит артист.

По словам дрессировщика, после ДТП он остановился и включил "аварийку", а водитель такси "дал по газам" и скрылся с места происшествия. Тогда Запашный позвонил в полицию - и нарушителя "почти сразу же нашли". Оказалось, что в "подрезавшем" артиста автомобиле находились два выходца из ближнего зарубежья.

"Тот, что постарше, был явно пьян. Меня удивила наглость, с которой они общались", - возмущается Аскольд. В частности, водитель такси и пассажир начали обвинять артиста в том, что он "повел себя не по-мужски", а именно - обратился в правоохранительные органы вместо того, чтобы "самим разобраться".

Аскольд отметил отличную работу сотрудников ГИБДД, которые "по камерам наблюдения очень быстро нашли нарушителей". Выяснилось, что после аварии они час прятались во дворах, "но как только снова выехали на Ленинский проспект, тут же были задержаны". 

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