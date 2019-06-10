Видео: Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в Москве

У художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного опять неприятности - артист попал в ДТП в Москве. О чем сообщил в Instagram на двух языках, опубликовав видео с камер наблюдения.
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Никогда не знаешь, чем закончится твой день? Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП. Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии. Стоит отметить профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника. Спасибо Вам за это большое! Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались. You never know how your day will end? Met my family from the train station at 02.30 am and got into a night road accident. The most disgusting thing is that the creature that rammed and almost brought my car (in which there were two small children) to the post, squealing brakes, cowardly disappeared from the scene of the accident. It is worth noting the operational work of the road service and the traffic police, who very quickly helped me, found a video of the incident, brand and number of the car of the culprit. Thank You very much for that! Thank God, no one was hurt, although the little girls were very frightened. #дтп #авария #ночныеприключения #дебилынадороге #caraccident #nightadventures #dumbsontheroad
"Никогда не знаешь, чем закончится твой день? Встретил семью с вокзала в 02^30 и попал в ночное ДТП. Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", - пишет Народный артист России.
Далее он отметил "профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД", которые очень оперативно помогли, "нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника".
Как уточнил Запашный, слава Богу, в ДТП никто не пострадал.
Аскольд Вальтерович Запашный родился в 1977 году в Харькове. Представитель легендарной цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Дрессировщик хищных животных, жонглер, вольтижер, канатоходец, жонглер на сегвеях и акробат на роликах.
Автор идеи российского сериала "Маргарита Назарова", где снялся в эпизодической роли. Сыграл в комедийной сказке "12 месяцев" - с Виторганом, Джигарханяном и Екатериной Гусевой. Выступил режиссером, продюсером и сценаристом проекта "SиSтема. Шоу братьев Запашных", где снялся сам и снял ряд членов семьи. Названный фильм собрал в России 7 244 доллара.
Ранее сообщалось, что Эдгарда Запашного, брата Аскольда, чуть не разорвала тигрица Жанна.