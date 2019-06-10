Видео: Аскольд Запашный с семьей попал в ДТП в Москве

У художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного опять неприятности - артист попал в ДТП в Москве. О чем сообщил в Instagram на двух языках, опубликовав видео с камер наблюдения.

"Никогда не знаешь, чем закончится твой день? Встретил семью с вокзала в 02^30 и попал в ночное ДТП. Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии", - пишет Народный артист России.

Далее он отметил "профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД", которые очень оперативно помогли, "нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника".

Как уточнил Запашный, слава Богу, в ДТП никто не пострадал.

Аскольд Вальтерович Запашный родился в 1977 году в Харькове. Представитель легендарной цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Дрессировщик хищных животных, жонглер, вольтижер, канатоходец, жонглер на сегвеях и акробат на роликах.

Автор идеи российского сериала "Маргарита Назарова", где снялся в эпизодической роли. Сыграл в комедийной сказке "12 месяцев" - с Виторганом, Джигарханяном и Екатериной Гусевой. Выступил режиссером, продюсером и сценаристом проекта "SиSтема. Шоу братьев Запашных", где снялся сам и снял ряд членов семьи. Названный фильм собрал в России 7 244 доллара.

Ранее сообщалось, что Эдгарда Запашного, брата Аскольда, чуть не разорвала тигрица Жанна.