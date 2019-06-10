Думы Калуги и Твери договорились о сотрудничестве

7 июня глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил Тверь в рамках празднования 25-летия тверской городской думы.

Был подписан протокол о намерениях заключить соглашение о сотрудничестве между городскими думами Калуги и Твери.

Стороны намерены развивать сотрудничество между представительными органами, осуществлять обмен опытом муниципального управления, расширять межмуниципальные связи в сфере науки, культуры и искусства.

Глава городского самоуправления Калуги поздравил коллег с юбилеем тверской городской думы.

- Тверская городская дума на протяжении всей своей истории служила интересам городского сообщества, заботилась об удовлетворении насущных потребностей горожан, благоустройстве города, поддержании общественного порядка, образовании и здравоохранении, развитии учреждений культуры и искусства, - подчеркнул Александр Иванов, - энергия и целеустремленность депутатов, их опыт и знания, любовь к родному городу сникали им уважение и признательность со стороны земляков и представителей муниципального сообщества.